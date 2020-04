‘Nieuwe Mazda 6 gaat het over een andere boeg gooien’

‘Freude am Fahren’ wordt het motto.

De Mazda 6 is een auto die nog maar mondjesmaat verkocht wordt. Dat geldt overigens voor het D-segment in zijn geheel. De Mazda 6 was echter tien jaar geleden ook geen succesnummer. Dat is toch jammer, want het straatbeeld was er beslist niet op achteruitgegaan als meer mensen een Mazda 6 hadden gekozen.

Enfin, de middenklasser van Mazda draait al weer lang mee. De huidige verschijningsvorm van het model werd geïntroduceerd in 2012. In 2018 kreeg de auto nog een facelift, maar het is eigenlijk hoog tijd voor een nieuwe Mazda 6. Die zit dan ook in de pijplijn.

Car and Driver weet alvast een tipje van de sluier op te lichten. Daaruit blijkt dat Mazda het op een aantal vlakken over een andere boeg wil gooien. Ten eerste krijgt de nieuwe 6 achterwielaandrijving in plaats van voorwielaandrijving. In 2013 was er al sprake van dat Mazda-ingenieurs zin hadden in RWD-auto’s. De bedrijfstop stond daar destijds nog niet om te springen. Het lijkt er op dat daar inmiddels verandering in is gekomen.

Het Amerikaanse magazine weet ook al wat te melden over de motor. Volgens hun bronnen krijgt de nieuwe Mazda 6 een langsgeplaatste zes-in-lijn. Met de combinatie van RWD een zes-in-lijn bewandeld Mazda dus de weg van BMW. Als ze daar ook nog een smakelijk design aan weten te verbinden kan het wel eens een interessant alternatief worden.

Over het design gesproken: in 2017 toonden de Japanners de fraaie Vision Coupé als toekomstvisie. Je hebt niet heel veel fantasie nodig om daar in gedachten een nieuwe 6 van te maken. Als ze die lijn vast kunnen houden zou dat heel mooi zijn. Het zou nog mooier zijn als er ook een coupéversie komt, maar dat is misschien te veel gevraagd.

Hoe dan ook, alles bij elkaar zou de nieuwe Mazda 6 zomaar eens een heel leuk totaalpakket kunnen vormen. Een succesnummer zal het niet worden, maar dat is eigenlijk juist een extra reden om er een te kopen.

