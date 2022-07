Musk vindt Tesla’s lachwekkend duur, wijst een schuldige aan

Zelfs Musk vindt Tesla’s lachwekkend duur. Kan hij er wat aan doen?

Tesla doet veel dingetjes net eventjes wat anders dan andere fabrikanten. Onder het motto ‘zo hebben we het altijd gedaan’ kun je zien hoe de ouderwetse autofabrikanten zichzelf naar de verdoemenis helpen. Gelukkig zijn er ook veel merken die op andere manieren andere type auto’s (gaan) bouwen. En vaak wordt er wel degelijk gekeken naar Tesla.

Maar niet alles dat Tesla doet is heilig. Dat vindt Elon Musk. Hij kan het weten, want dat is de opperbevelhebber van het merk. Sterker nog, het is een van de langst zittende CEO’s!

Elon Must vindt Tesla’s duur

Zo past Tesla geregeld zijn prijzen aan. Nu op het punt dat het wel erg hoog is, aldus Musk tegenover Automotive News:

We hebben onze prijzen een paar keer verhoogd. Kort door de bocht gezegd zijn ze nu een beetje op een gênant niveau geraakt. Maar we hadden veel onregelmatigheden in de productie en qua toeleveranciers. Ook is de inflatie krankzinnig. Elon Musk, vindt Tesla’s zelf ook te duur.

Prijzen wellicht naar beneden

Overigens is het niet zo dat Musk de prijzen hoog wil blijven houden. Als de kosten naar beneden kunnen gaan, dan zullen de prijzen van de Tesla’s wellicht wat dalen. Dat is althans wel de bedoeling (maar geen belofte):

Ik denk dat de inflatie zal dalen tegen het einde van het jaar. Ik hoop – dit is geen belofte – maar ik hoop dat we op een bepaald punt de prijzen een beetje kunnen verlagen Elon Musk, wil ze goedkoper maken.

Het grote probleem is dat Tesla de extra vraag simpelweg niet aankan. Dus als ze de auto’s nu goedkoper maken, zullen meer mensen ze gaan bestellen. Vervolgens kan Tesla ze dan niet produceren. Op deze wijze (de prijs hoog houden) wordt de waardeketen minder zwaar belast en is de winst per voertuig hoger. En er zijn minder ontevreden klanten.

Volgens Elon Musk is dat ook precies de reden dat de Cybertruck nog eventjes op zich laat wachten en waarom de compacte betaalbare Tesla er voorlopig niet zal komen. Ze kunnen nu de vraag al nauwelijks aan, dus waarom zou je het jezelf moeilijker maken dan nodig?

Via: Automotive News.