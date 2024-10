Lamborghini klaagt dealer aan voor flippen van auto’s

Lamborghini klaagt een dealer aan voor auto’s flippen en frauderen.

Hyper- en supercars zijn al een tijdje belachelijk hete waar. Zo heet, dat mensen er dik geld mee proberen te verdienen. Vooral de speciale edities en modellen die in beperkte oplage worden gemaakt van de topmerken, zijn na verkoop veelal meteen al (aanzienlijk) meer waard dan de nieuwprijs. Dus als je het privilége krijgt er een te ‘mogen’ kopen van de fabrikant, ben je letterlijk en figuurlijk spekkoper.

Fabrikanten tegen flippers

Deze gang van zaken is natuurlijk aan een kant goed nieuws voor de fabrikanten van dergelijke auto’s. Aan de andere kant is het ook een doorn in hun oog. Immers willen zij graag zelf zoveel mogelijk verdienen op hun producten, in plaats van dat iemand anders winst afroomt. En daarnaast zijn deze merken erg bezig met hun imago. Dat is immers in de eerste plaats grotendeels de reden waardoor ze auto’s goed kunnen verkopen.

Verbieden

Je ziet dat merken als Ferrari, Porsche en Lamborghini, maar ook Ford bijvoorbeeld met de bijzondere modellen, zodoende op allerlei manieren al trachten het ‘flippen’ van auto’s te voorkomen. Prijzen van nieuwe modellen worden steeds (fors) hoger, wat het potentieel voor extra winst daar bovenop vermindert. Daarnaast selecteren ze zorgvuldig klanten. En er zijn soms zelfs contracten die de koper verbieden de auto binnen een bepaalde termijn door te verkopen.

4 miljoen aan bonussen

Tot rechtzaken tegen ‘klanten’ leidt het echter meestal niet. Veelal worden zij ‘gewoon’ op een zwarte lijst gezet voor de toekomst. Maar in navolging van Ferrari gaat ook Lamborghini nu toch een dealert in Amerika aanklagen. Volgens de fabrikant heeft deze dealer verschillende auto’s met schimmige constructies aan dubieuze figuren verkocht. En daarbij ook nog eens 4 miljoen aan bonussen onterecht opgestreken.

Drugsdealers en pooiers

Het gaat om dealer Gold Coast Exotics in Illinois. Lamborghini noemt in de rechtszaak vier heldere gevallen. Er zouden onder andere twee Urussen zijn verkocht aan een bekende ‘flipper’. Van deze man zou bekend zijn dat hij exclusieve voertuigen verkoopt aan drugsdealers en pooiers. De dealer zou hebben geclaimd dat de auto’s verkocht werden aan een gepensioneerde topsporter.

Crimineel

Een Huracan die verkocht werd aan een praktijk voor chiropraxie (sowieso al dubieus natuurlijk voor ons medische mensen), was stiekem ook bestemd voor een ‘veroordeelde crimineel’ die luxe auto’s verhuurd in Miami. Gek dat Lamborghini niet snapt dat al deze pooiers, drugsdealers en patsers alleen maar bijdragen aan het ‘wilde’ randje van het merk. Zal wel de invloed van Audi zijn.

Wat zegt de beschuldigde eigenlijk?

De beschuldigde dealer heeft op het eerste oog niet echt een goed verhaal als verdediging. Ze claimen vooral dat Lamborghini geen recht heeft meer dan 12 maanden terug te kijken naar verkopen. Daarnaast claimt men geen goede gedetailleerde instructies te hebben gekregen van Lamborghini over wie ze wel of niet een auto mogen verkopen. En tenslotte wijst men naar andere dealers die hetzelfde zouden doen…Euhm, oké dan.

Flipper?

