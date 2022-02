F1 testdag 3: wat kunnen we verwachten vandaag?

We zijn alweer bij de F1 testdag 3 van de seizoensopwarmer in Spanje. Dit is wat je moet weten.

Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne verstomde het F1-nieuws zich een beetje. In principe volkomen terecht natuurlijk. De eerste werkdagen van twintig royaal betaalde Instagrammers zijn iets minder significant dan wat zich in Oekraïne afspeelt.

Echter, the show must go on. En dus wordt vandaag alsnog gewoon gereden, net als gisteren tijdens de F1 testdag 2. We zijn aanbelandt op de F1 testdag 3 op Circuit Barcelona-Catalunya. Het eerste nieuws dat vandaag is dat Haas de Russische kleuren heeft verwijderd van hun nieuwe VF-22.

Het programma van de F1 testdag 3:

Net als gisteren en eergisteren zijn er twee sessies:

Ochtendsessie: 09:00 – 13:00

Middagsessie: 14:00 – 18:00





Welke coureurs rijden wanneer?

We hebben nu gelukkig wel roosters van de Ferrari- en Mercedes-coureurs te pakken gekregen. Zo als Autobloglezer @boriske terecht opmerkt, is er nog iets leuks vandaag. Vanmiddag wordt de baan namelijk natgespoten. Zo kunnen de teams erachter komen hoe de auto zich gedraagt onder natte omstandigheden.

Ochtendsessie F1 testdag 3

Max Verstappen

George Russell

Charles Leclerc

Lando Norris

Yuki Tsunoda

Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Nicholas Latifi

Guanyu Zhou

Nikita Mazepin

Middagsessie F1 testdag 3

Sergio Pérez

Lewis Hamilton

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Esteban Ocon

Pierre Gasly

Lance Stroll

Alexander Albon

Valtteri Bottas

Mick Schumacher

Waar moet ik nog meer op letten?

Let maar even op in de commentsecties bij alle internetartikelen: tijden zeggen niets! Dat klopt in principe, je kunt de tijden niet 1 op 1 overzetten voor de eerste kwalificatie. Echter, je kan wel zien welke teams het lekker doen. Tot nu maken McLaren en Ferrari een uitstekende indruk. Alfa Romeo, Haas en Williams hebben het tot nu toe vrij zwaar. Het is niet dat die drie teams enorm aan het sandbaggen zijn. Naast constante snelheid is betrouwbaarheid een groot issue. In principe wil je gewoon zo veel kilometers afleggen. Hoe meer er gereden wordt, hoe meer data een team vergaart en hoe beter een auto afgesteld kan worden. Dus die laatste paar tienden zeggen inderdaad niet zoveel, maar het aantal gereden wel degelijk.

Wat is Porpoising?

Interessant om op te letten specifiek voor deze testdag is hoe de teams omgaan met het zogenaamde ‘Porpoising’. We zullen het op een zeer beknopte manier uitleggen dat het eigenlijk de plank misslaat. Op het rechte stuk zie je de auto’s als hobbelpaard op en neer gaan. Dit komt door de vloer die zorgt voor ground effect.

Dankzij de lucht en de ruimte tussen bodem en asfalt wordt de F1-auto naar beneden gezogen. Als de F1-bolide echter te ver naar beneden is, is er geen lucht om aangezogen te worden en zal de auto weer stijgen. Dit zorgt ervoor dat er wel weer lucht onder de auto is en trekt de auto naar beneden. Het zal zeer interessant zijn om te zien hoe de teams het oplossen en op welke manier.

Waar kan ik de de F1 testdag 3 volgen?

Niet! Vanwege een afspraken met de Bahrein is dat nu niet mogelijk. Aanvankelijk zouden de wintertests op het Sakhir-circuit verreden worden. Dat gaat alsnog gebeuren, maar deze sessie sop Spanje zijn een soort pre-proloog c.q. pre-wintertests, als het ware. Dit is extra ingepland omdat de auto’s zo afwijkend zijn dit seizoen.

Wil je het volgen, zijn er diverse live-feeds. Zo kun je op Twitter voldoende vinden. Andere handige tip is de F1 Reddit pagina. Oh, en de live-feed van The Race is uitstekend. Uiteraard, als er interessante dingen gebeuren, zullen wij daar zeker melding van maken.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over het F1 seizoen 2022!