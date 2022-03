Russische sponsor wil zijn kunstmest-roebels terug

Tsja, wie betaalt bepaalt. Aldus de Russische sponsor die zijn roebels graag terug wil zien.

De invasie van Rusland in Oekraïne laat zijn sporen na. Het allerergst is het natuurlijk voor de inwoners van het land. Omdat het Rusland is dat de oorlog begonnen is en doorzet, worden er links en rechts maatregelen getroffen. Denk aan allerlei sancties om het ze lastiger te maken, want meevechten met Oekraïne gaat net een stap te ver.

Een van de sancties is dat Russische spelers, teams en dergelijke flink geboycot worden. In de autosport zien we dat ook. Kvyat kan momenteel niet racen en ook Nikita Mazepin mag naar huis. Het grote probleem is dat Haas Mazepin laat rijden vanwege de sponsor Uralkali. Dankzij die sponsor bestaat het Haas-team nog op dit moment.

Maar zowel Mazepin als Uralkali zijn bedankt voor hun diensten. Beiden zijn daar niet zo heel erg blij mee. Nu is de vader van Nikita, Dmitry Mazepin een van de vrienden met wie Putin nogal close is. Mazepin wil nu zijn geld terug. De Mazepins zijn het er overduidelijk niet mee eens. In een verklaring laten ze weten dat ze de beslissing onredelijk vinden. Ook vinden ze dat sport altijd vrij moet zijn van politiek en druk van externe factoren.

Daar blijft het niet bij. Uralkali laat namelijk weten dat ze juridische stappen willen gaan nemen wegens eenzijdige contractbreuk. Dat niet alleen, ook wil Uralkali al zijn geld terugzien dat ze betaald hebben voor de 2022 auto. Dat is nogal wat, want Haas heeft al zijn zinnen gezet op deze bolide. Volgens Uralkali hebben ze namelijk bijna alle sponsorgelden voor 2022 al overgemaakt.

Neutrale vlag

Omdat Haas niet gaat voldoen aan de tegenprestatie (Mazepin in 2022 laten crashen met een Russische vlag op de voorvleugel), wil Uralkali al het geld terug.

Dit kan nog wel eens een lastige kwestie worden. Het is niet dat Haas Mazepin niet mocht laten rijden. De FIA heeft enkel en alleen besloten dat ze onder een neutrale vlag moesten rijden. Nikita Mazepin heeft aangegeven dat hij zeker bereid is om daarover te praten.

Dat Uralkali zijn geld terug wil, betekent niet dat ze het nodig hebben. Al het geld (dat Haas daarentegen erg hard nodig heeft) gaat naar de We Compete As One-stichting. Deze stichting bekommert zich om sporters die vanwege deze oorlog niet hun vak kunnen beoefenen. Dat is dus hetgeen dat hij ‘nog meer te zeggen‘ had. Met Mazepin zal de sport overigens niet aangetast worden. Hij werd 21e van de, eh, 20 coureurs. Dat is op zich best knap.

