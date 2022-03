Volvo S60 facelift inclusief prijzen, ook nieuws voor S90

Deze zagen we natuurlijk al aankomen. Na de Volvo XC40 is het nu de beurt voor de S60 om een facelift te krijgen. Tevens is er nieuws voor de S90.

En net als het geval is bij de XC40, is de S60 facelift niet ingrijpend anders. Volvo zelf spreekt over een milde facelift. Als een autofabrikant al dergelijke termen gaat gebruiken weet je zeker dat er heel weinig anders is. En dat is ook te begrijpen. De strakke designtaal gaat nog goed mee en daar borduurt het Zweedse automerk graag op voort.

Volvo S60 facelift

Laten we beginnen met de S60. De milde facelift van de Volvo S60 omvat verbeterde motoren, vernieuwde infotainment, een update voor de rijassistentie. Typisch voor een facelift zijn nieuwe lampen en bumpers, maar dat is nauwelijks het geval bij de opgefriste S60. Je moet goed kijken, de uitlaten zijn uit het beeld gelaten door de vormgeving van een nieuwe achterbumper. Want uitlaten zijn van de duivel natuurlijk. Ook heeft het front een minimale update gekregen.

Net als onder andere de C40 en de vernieuwde XC40 heeft de S60 nu Android aan boord met Google-diensten. De B3 met 163 pk en B4 met 197 pk zijn tevens opgefrist. Op papier is het brandstofverbruik in elk geval gedaald. Mooi nieuws, want dat betekent een lagere CO2-uitstoot en daardoor een lagere BPM-boete.

In de prullenbak verdwijnen de Momentum, Inscription en R-Design uitvoeringen. Daar komen de nieuwe Core, Plus en Ultimate voor in de plaats. De Polestar Engineered uitvoering mag wel blijven overigens.

Prijzen voor de Volvo S60 facelift beginnen bij 44.995 euro voor de B3 Core. Het basismodel dus. Interessant is de S60 Recharge T6 AWD met een vanafprijs van 51.495 euro. Dat is een 350 pk sterke plug-in hybride voor iets meer dan 50 mille. Volgens Volvo moet je er 91 kilometer volledig elektrisch mee kunnen rijden.

Volvo S90 alleen nog als 455 pk PHEV

Er was ook nog nieuws voor de Volvo S90. Voor modeljaar 2023 is het aanbod van dit model gewijzigd. De line-up bestaat voortaan alleen nog maar uit de 455 pk sterke Recharge T8 AWD plug-in hybride. Volvo zegt dat 93 procent van de S90 orders bestond uit PHEV-uitvoeringen. Daarom heeft het merk besloten te snoeien in het gamma en alleen nog maar deze variant over te houden. De Volvo S90 met stekker komt maximaal 89 kilometer ver en heeft een vanafprijs van 67.495 euro.