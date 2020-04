RX-10 Vision is de gaafste Mazda die er niet komt

Dagdromen is toegestaan, maar deze Mazda RX-10 Vision is helaas geen plan van Mazda zelf.

Een merk wat toch vaak een gevoelige snaar weet te raken is Mazda. De auto’s zijn wat duur, maar je krijgt er wel veel voor terug. Neem bijvoorbeeld Skyactiv-X. Deze benzinemotor heeft de voordelen van zowel een benzine- als dieselmotor. Het merk houdt niet van downsizen ‘want dan raak je in essentie het rijplezier van de auto kwijt’. Met dat soort leuzen kun je menig autofanaat warm krijgen.

Imagebuilders

Naast de toch wel iconische MX-5 zijn er echter weinig Mazda’s die echt alles inleveren voor rijplezier. Ja, er schijnt weer een RX te komen, een opvolger voor de RX-7 en RX-8 met wankelmotor. Kijkend naar vanafprijzen is het echter lastig om voor meer dan 50.000 euro de Mazda-dealer te verlaten met een auto. Verwacht dus niet van Mazda dat er een enorm dikke imagebuilder komt.

Er zijn wel ooit hele dikke Mazda-supercars geweest. Toegegeven, de twee bekendste zijn niet in productie gegaan. De bekendste is waarschijnlijk de Mazda 787B uit 1991. Deze auto werd gebruikt voor de lange-afstandsserie, bekend door de 24 uur van Le Mans. De auto won slechts één race uit het ene jaar (1991) waarin hij zo’n veertien races reed. Daar stond de auto dan ook helemaal niet bekend om. De zeer compacte vierschijfs rotatiemotor had een ongelofelijk mooi en uniek geluid. Op het Le Mans Circuit de la Sarthe met het enorm lange rechte stuk heeft de 787B zijn stempel voorgoed gedrukt op het hart – en de oren – van racefans.

Iets minder bekend, wel recent (2008), is de Mazda Furai. Het Japanse merk heeft wel een goed zelfbeeld, want ook de Furai krijgt een wankelmotor. Maar dat moest ook eigenlijk wel voor de Furai, want de auto viert 40 jaar wankelmotor. Het is een concept, ontworpen door Franz von Holzhausen (die nu bij Tesla de ontwerpen verzorgt). Er was wel één fysiek model met ook daadwerkelijk een motor en aandrijflijn. De wankelmotor loopt op ethanol en mobiliseert zo’n 450 pk. Door zijn lichte carrosserie van koolstofvezel knalt de auto echter snel naar hoge snelheden. Helaas kende de Furai geen lang leven, want tijdens opnames van Top Gear vloog de auto in brand. Het enige exemplaar van de Furai veranderde in een treurig hoopje verkoold koolstofvezel. Doodzonde: gelukkig hebben we de plaatjes nog.

Wat als…?

Mazda bouwt nu nog wel heftige middenmotor-supercars, maar die zijn bedoeld voor de LMP2-klasse en hebben geen wankelmotor. Voor de straat is er al een tijdje geen dikke supercar geweest. Dagdromen daarover kan wel. Dat doet Maximilian Schneider, exterieurdesigner. Let wel dat dit een onofficieel project is, want Schneider is een designer voor Mitsubishi. Het gaat om een leuk vrijetijdsproject en alles wat je ziet is digitaal.

Mazda RX-10 Vision Long Tail

De creatie luistert naar de naam Mazda RX-10 Vision Long Tail en al is de schets vooral op basis van het exterieur, er zit wel een hele gedachtegang achter. Daarover zo meer, laten we ons eens richten op waar Schneider (hopelijk) goed in is: de styling. Het is dus een middenmotor-supercar. Er is geprobeerd om de Kodo-designtaal te integreren in de voorkant, gecombineerd met de ronde achterlichten die we op recente concepts hebben gezien. Of het herkenbaar Mazda is, daar valt over te twisten. Ondergetekende herkent er onder meer wat Ford GT, Jaguar C-X75 en Brabham BT62 in. Nou zijn dat prima auto’s om mee in één adem genoemd te worden, maar de scherp getekende dunne koplampen die je bijvoorbeeld op de Mazda 6 en CX-5 ziet, dat had goed gepast.

Goed over nagedacht

Schneider heeft bedacht dat de auto niet louter een imagebuilder is. Het zou een mooie straatversie zijn van een Le Mans-racer in de nieuwe hypercar-klasse. Om te kunnen concurreren met het geweld van bijvoorbeeld de Aston Martin Valkyrie, zou de auto daarom de wankelmotor combineren met elektromotoren. De elektromotoren worden aangedreven door waterstof en nemen de voorwielen voor hun rekening. De 2.3 liter grote (of eigenlijk kleine) drieschijfs rotatiemotor levert 780 pk en in combinatie met 125 pk per voorwiel (elektromotoren) zou je dan uitkomen op 1.030 pk. Schneider is een designer en geen ingenieur, en heeft dus waarschijnlijk de hint gemist dat het systeemvermogen niet simpelweg de twee pk-aantallen samen zijn. Maar rondom de 1.000 pk is ook een hele nette score.

Deze brute kracht in een 1.450 kg zware verpakking, gecombineerd met een gestroomlijnd ‘Long Tail’-uiterlijk, zou de Mazda RX-10 Vision in 2,5 seconden naar de 100 katapulteren. De koek is op bij 427 km/u. Nogmaals, Schneider is beter in tekenen dan engineering, en een werkend prototype is veel verder gezocht dan wat de Mitsubishi-designer in zij hoofd had. Deze getallen zijn niet gebaseerd op eindeloos testen in windtunnels en op rollenbanken. Eventueel klinkt het plausibel, maar het realisme is niet bevestigd.

Dagdromen

Verder dan dit komt het dan ook niet. In de ideale wereld mobiliseert Mazda nu al hun bronnen om deze auto te laten gebeuren, maar de kans is piep- en piepklein. Het is vooral dagdromen over iets gaafs. Want gaaf, dat is de Mazda RX-10 Vision Long Tail echt wel.

