S2000 Type R is er dan EINDELIJK

De Honda S2000 Type R die er veel eerder moeten zijn, is er nu! En je kan er eentje bestellen.

In de afgelopen jaren heeft Honda ons verblijd met enkele memorabele Type R-modellen en FN-generatie Civic Type R. Nu is een ‘snelle’ badge niet heel bijzonder, in principe. Veel merken hebben er wel een of twee. Het bijzondere aan de Type R-behandeling was dat Honda echt enorm veel ingrijpende aanpassingen deed om er een echte rijdersauto van te maken.

Op basis van de NSX, Integra, Accord en Civic heeft Honda deze speciale modellen gebouwd. Dat zijn er dus niet heel erg veel. Het is dan ook niet dat Honda nu een complete lijn van Type R-modellen heeft. Je kunt vandaag de dag alleen de Civic bestellen. Een andere belangrijke omissie is een snelle S2000 Type R, die kwam er namelijk ook niet.

Bijna

Er zijn wel een aantal ‘bijna’ Type R-modellen geweest zoals de Type S, Type V, CR en diverse Mugen-uitvoeringen, maar een echte Type R kwam er nooit van de S2000. Nu was de S2000 op zichzelf al een bijzondere auto en misschien wel belangrijker: het was een cabrio.

Dat was destijds voor Honda de reden om het niet te doen. Daarbij is de S2000 nu als occasion wel populair, maar nieuw waren de auto’s niet aan de straatstenen kwijt te raken en een nog duurdere variant zou niet echt bevordelijk zijn voor de verkopen. Vergeet niet dat de concurrentie toen behoorlijk hevig was.

Maar nu is er dus eentje! De S2000 Type R is niet een product van Honda zelf, maar van Evasive Motorsport. Ze zijn echter zeer zorgvuldig te werk gegaan, waardoor het lijkt alsof dit gewoon een fabrieksauto is. Want ze hebben bijna precies gedaan wat Honda gedaan zou hebben als Honda zelf een S2000 Typ R had gemaakt.

Uiterlijk Honda S2000 Type R

Laten we beginnen met het uiterlijk, dat is namelijk bijna perfect. Er is een bodykit, zij het en heel subtiele. Het meest in het oog springend detail is de nieuwe voorbumper. Alles is in Championship White gdspoten, deze roomwitte kleur is afkomstig van de eerst Honda Formule 1-wagens. Ook de (nieuw) velgen zijn roomwit, met daarachter serieus grote – namelijk 14 inch in diameter – remschijven met Brembo remklauwen. Er is een grote achtervleugel en een hoop carbon. Ziet er uit zoals het eruit moet zien, toch?

Dat geldt ook voor het interieur van de S2000 Type R. Dat is namelijk overal rood alcantara. De Recaro Podium kuipstoelen passen er wonderbaarlijk goed bij. Oh, en wat niet van rood alcantara is, is van zwart alcantara, zoals het stuurwiel en het dashboard. In het dashboard zien we een nieuwe MOTEC-instrumentarium. Het originele instrumentarium is niet zo heel erg goed oud geworden. Wel valt op dat de toerenteller minder ver gaat: maximaal 8.000 toeren in plaats van 9.000?

Turbo

Dat komt doordat er een andere motor in de S2000 Type R zit! De F20C is er namelijk uit gehaald en heeft plaats gemaakt voor een K20C1, dat is de turbogeblazen tweeliter uit de vorige generatie Civic Type R. Standaard is deze goed voor 320 pk en we hebben gen flauw idee wat het nu is. Evasive Motorsport heeft behoorlijk wat upgrades voor deze motor voor in de Civic, dus het lijkt ons sterk dat ze verder niets met de motor gedaan hebben.

Het mooie van dit alles: jij kan er eentje bestellen! Het is een soort restomod, eigenlijk. Je kan zelf een S2000 aanleveren en dan bouwen ze ‘m bij Evasive Motorsport om tot een S2000 Type R. Uiteraard kun je ook nog meer geld overmaken en dan gaan zij op zoek naar een geschikte donorauto. Prijzen zijn niet bekend.

