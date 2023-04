Prijsstijging Tesla na maandenlange actie

Er is een prijsstijging van Tesla voor de niet al te populaire modellen.

Wanneer is het best moment om een Tesla te gaan kopen? Geen idee, eigenlijk. D prijzen van de Model 3, Model Y, Model S en Model X variëren dermate vaak dat je er geen peil op kan trekken. Dus je moet echt even kijken naar de deal die je kunt krijgen op het moment dat je de auto gaat kopen. Ben je tevreden met die prijs? Dan kun je het doen. Een week later zijn de modellen toch weer goedkoper, of duurder. Je weet het niet.

Prijsstijging Tesla in plaats van verlaging

Want de afgelopen weken hielden we jullie bezig met een stroom van artikelen waarbij we konden melden dat Tesla’s goedkoper en goedkoper werden. Sterker nog, Tesla’s zijn dermate goedkoop aan het worden dat je er gewoon eentje moet kopen. Ga je voor een kale Volkswagen ID3 (uit voorraad) of een Model 3 met meer vermogen, meer range en betere rijeigenschappen?

Enfin, na weken van prijsverlaging kunnen we nu een prijsstijging van Tesla aankondigen. Het volgende is er aan de hand: de prijsverlagingen zijn top voor de consument, maar de aandeelhouders zijn daar niet blij mee. Die willen namelijk dat Tesla zijn marge vergroot.

Aandeelhouders niet blij

Afgelopen woensdag had Elon Musk nog verlagingen aangekondigd om een groter volume te realiseren. Daar waren de aandeelhouders het niet mee eens. Een dag later duikelde het aandeel met 10% omlaag.

De prijsstijging van Tesla lijkt een reactie te zijn op het beklag van de aandeelhouders. Nu is het niet een spectaculaire daling: de Model S en Model X worden respectievelijk 2.200 euro en 2.700 dollar duurder.

Nu krijgt de klant daar wel iets voor terug: 3 jaar gratis gebruik van de Tesla Supercharger. Daarbij zijn de prijzen van de twee grote Tesla’s alsnog minder hoog dan dat ze enkele maanden waren. Dus je bent nog steeds spekkoper.

Via: Carscoops

