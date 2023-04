S63 AMG Edition 1 kost al veel VOOR de BPM

De ultraluxe en snelle S63 AMG Edition 1 is al heel erg duur, nog voordat de fiscus er zijn plasje overheen doet.

Das Beste oder Nichts. Natuurlijk niet en manier om een leuke partner aan de haak te slaan, maar als je in de markt bent voor een puissant luxe en misselijkmakend snelle limousine, dan is er maar één adres: die van de Mercedes-Benz dealer.

Onlangs is de AMG-versie van Mercedes-Benz S-Klasse onthuld. Goed nieuws voor de liefhebber, het model is nu in productie gegaan. Dat viert Mercedes met een speciale Edition 1. Dat doen ze wel vaker. In principe zijn dat tot de nok toe gevulde modellen om de eerste kopers snel over de streep te trekken. En waarschijnlijk om een flinke marge te pakken op de eerste batch auto’s. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

S63 AMG Edition 1

In veel gevallen kiest Mercedes ervoor om de Edition 1 af te stemmen op de smaak van de gemiddelde rechtsback van een Bundesliga-club, redelijk succesvolle YouTuber of Brabantse rappers. Je kent het wel: matgrijs, gele accenten, zwarte velgen. Niet echt het toppunt van verfijnde smaak. Voor de Mercedes-AMG S63 heeft Das Haus er een stokje voor gestoken.

Het is namelijk een behoorlijk chique variant geworden. De kleur van de Mercedes-AMG S63 Edition 1 (zoals ‘ie voluit heet) is namelijk Alpine Grey Uni, een heel erg lichte kleur grijs die ons enorm veel doet denken aan wit.

In de meeste gevallen gebruikt men zwarte accenten voor het contrast en een sportieve look. Maar Mercedes heeft dat nu eens niet gedaan. Zo zijn er aluminiun raamlijsten, lijsten in de sideskirts en Panamericana-grille.

De kersen in de appelmoes zijn wat ons betreft de wielen. Dat zijn geen zwarte items, maar glimmend zilver. Ze meten 21 inch in diameter, maar ze zijn gesmeed om het gewicht een beetje in de perken te houden. De remmen erachter zijn rood, althans de remklauwen van het apparaat. De benzinedop (die ga je veel vasthouden schatten wij zo in) is aluminium met AMG-logo. Weet je waarom je zo vaak moet tanken.

1.450 Nm!

Want onder de kap ligt namelijk een zeer potente aandrijflijn. Het is namelijk en 4.0 V8 met twee hete turbo’s (hot V, dus de turbo in de V) én een elektromotor. Het systeemvermogen is 802 pk en het koppel bedraagt 1.450 Nm. Van 0-100 km/u sprinten is in 3,3 seconden achter de rug en de topsnelheid is begrensd. Afhankelijk van hoeveel geld je uitgeeft loopt ‘ie 250 km/u (standaard) of 290 km/u (optioneel).

De prijs van al dit moois is ook bekend, zij het alleen de Duitse prijs: 208.392,80 euro. Dat betekent dat auto al duur is in Der Heimat en doet het ergste vrezen voor de Nederlandse prijs.

Er is echter een positieve noot, want de S63 AMG is een plug-in hybride die 33 km elektrisch kan rijden, waardoor de extra BPM relatief gezien reuze meevalt. Zo is een Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid aanzienlijk goedkoper dan de reguliere Panamera Turbo S.

De productie van de S63 AMG start nu en de eerste exemplaren zullen halverwege volgende maand bij de dealers staan. Hopelijk wordt dan ook een Nederlandse prijs bekend. Heel erg veel dikke limousines zijn er niet. De Audi S8 (€202.675) kost in Nederland al minder dan de S63 in Duitsland.

De Porsche Panamera Executive Turbo S e-Hybrid is ietsje duurder: 223.200 euro. Tot slot is er nog een Maserati Quattroporte Trofeo. Dit ongetemde beest kost ie voor 246.186 euro.

