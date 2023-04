Knaloranje Supra is nét te laat voor Koningsdag

Op papier de ideale auto voor Koningsdag, maar Toyota presenteert hun speciale oranje editie voor de GR Supra een dag ná Koningsdag.

Gisteren was het weer die ene dag van het jaar dat we een groot feest maken van de verjaardag van onze koning. Veel mensen bezoeken dan een festival, vieren een gezellig feestje of halen een auto uit Duitsland (om vervolgens in de drukte van die eerdergenoemde festivalgangers te komen). In al deze gevallen heerst de nationale kleur van ons land, wat niet geheel verrassend oranje is. Oranje auto’s is ook altijd wel wat van te maken, maar wij moeten dan vaak in het archief graven.

Oranje Toyota Supra

De timing zou wel erg perfect zijn als er gewoon keihard oranje autonieuws is. Het is Toyota bijna gelukt. Bijna. Eén dag na Koningsdag presenteert Toyota de Toyota GR Supra “Plasma Orange Edition”. Hij is erg oranje, dus hij was erg geschikt geweest. Volgend jaar beter.

Plasma Orange 100 Edition

Goed, om nou te verwachten dat Japan precies hun onthullingen kan coördineren met onze nationale feestdagen is wat gemeen. Dus laten we het even los van onze oranjekoorts hebben over deze speciale Supra. De volledige naam is Toyota GR Supra RZ Plasma Orange 100 Edition. Dat slaat natuurlijk op de kleur, die niet geheel toevallig Plasma Orange heet.

Die kleur is een hoedtik naar de Toyota GR Supra GT4 Edition 50. Die speciale editie van de voor de racerij bestemde GR Supra zou in oplage van 100 stuks gebouwd worden en die zijn nu allemaal verkocht. Dat moet gevierd worden.

De GT4 Edition 50 werd voorgesteld in een bijzondere oranje kleur en die kun je nu ook krijgen voor de Toyota GR Supra Plasma Orange 100 Edition. Die kleur heet dus, eh, Plasma Orange. En dat is eigenlijk ook precies wat je mag verwachten van de speciale editie. De oranje lak en de van te voren samengestelde zwarte wielen, zwarte spiegels en een zwart alcantara interieur.

100 stuks

Weinig te kiezen en een lekkere knalkleur: zo wordt het wel makkelijk om een Supra te kopen. De Toyota GR Supra Plasma Orange 100 Edition wordt ook in oplage van slechts 100 stuks gebouwd, net als de racer. Die worden middels lotingen bij de GR-dealers in Japan verkocht, waarmee Toyota ook wil zeggen dat de Plasma Orange 100 Edition daar voorlopig blijft. Of de oplage nog wordt uitgebreid naar meer exemplaren voor de Europese en Amerikaanse markt, is niet bekend.

Wie geluk heeft in de lotingen mag dus in Japan een Toyota GR Supra Plasma Orange 100 Edition kopen voor 7.600.000 yen (50.632 euro). Als je het setje compleet wil hebben moet je de oranje GT4-versie al hebben, want die wordt dus niet meer verkocht. Als je gewoon een lekker niet-standaard oranje kleurtje wil, dan is de PO100 Edition ook perfect.