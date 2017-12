Saleen S7 LM is een 1300 pk sterk monster

Amerikaanse spierkracht in een aerodynamisch pakket. Ik ben fan.

Eerder dit jaar kwam al naar voren dat Saleen enkele jubileummodellen ging bouwen om het succes van de S7 te vieren. Als knipoog naar de 7 opeenvolgende jaren waar ze in verschillende disciplines binnen de motorsport kampioenschappen wonnen, introduceren de Amerikaanse supercarbouwers een reeks Saleens onder de naam S7 LM.

De S7 LM is, samen met de recentelijk onthulde S1, onderdeel van een groter plan om Saleen terug naar de spotlichten te brengen. Waar de S1 zich met zijn prijskaartje van $ 100.000 zal proberen te richten op de massa, is de S7 LM slechts weggelegd voor enkele welvarende zotten. De bolides moeten $ 1.000.000 gaan kosten.

Ondanks dat de S7 officieel in 2009 buiten productie raakte, herintroduceert het bedrijf nu 7 bolides die de originele S7 ver achter zich laten. Als we Saleen mogen geloven zal de 7-liter twin-turbo V8 nu meer dan 1.300 pk produceren. Dit krankzinnige vermogen mag je naar het asfalt dirigeren via een handgeschakelde zesbak, alvorens het door zijn limited slip differentieel wordt geperst. Op een goede dag zal de wagen richting de 380 km/u kunnen snellen.

Het chassis van de S7 LM is opgebouwd uit een lichtgewicht stalen space frame, waarvan de onderdelen bestaan uit een composietmateriaal met een honinggraatstructuur. Overigens heeft de S7 LM nog meer tijd in de windtunnel doorgebracht, waardoor hij profiteert van verbeterde aerodynamische elementen. In de basis is het dus een bijzonder race-gerichte wagen, maar hij beschikt gewoon over gunstige opties als airco, elektrische ramen, een verstelbaar stuur en een fatsoenlijk geluidssyteem, zodat je nog van enig niveau van comfort kunt genieten.