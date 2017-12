Onze 10 populairste artikelen op Facebook in 2017

Het einde van het jaar is weer in zicht, tijd voor lijstjes!

We trappen af met onze 10 populairste artikelen op Facebook. Het sociale netwerk blijft de belangrijkste positie innemen voor mensen die graag “sociaal” doen. In onderstaande lijst zien we overigens alleen de artikelen van Autoblog die veel bekeken werden via Facebook. Op onze FB-pagina proberen we echter ook vaak dingen te delen die niet op de site voorbij komen, zoals deze wannahave of dit speakersetje!

Vorig jaar zagen we veel artikelen die gerelateerd waren aan Max Verstappen, maar dit jaar is de bekende coureur een opvallende afwezige. We zien vooral dure/snelle auto’s en een Volkswagen Arteon… Bekijk de volledige lijst hieronder:

1. Bam! Koenigsegg sloopt Bugatti’s 0-400-0 record

2. Breek: cabrio per 2018 verboden in Harderwijk

3. Wouter, Tom Coronel & Nyck de Vries op Nürburgring circuit

4. Man bouwt glazen garage om naar z’n 911 te kijken

5. Dit is de eerste Bugatti Chiron op Nederlands kenteken

6. Officieel! De Volkswagen Arteon

7. Officieel: dit is de Range Rover Velar

8. Dit is ‘m dan, de nieuwe Mercedes van de politie

9. Officieel! De Mercedes-Maybach G650 Landaulet

10. Dit is de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid [680 pk]

Techliefhebbers schakelen over naar dit artikel, met de meest populaire posts van Apparata.

Thanks for sharing!