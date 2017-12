“TT Circuit Assen is geschikt voor Formule 1”

Zandvoort, maak je borst maar nat!

Nadat er dit weekend al geluiden de wereld in werden geholpen over de mogelijkheid van een Formule 1-race op het circuit van Assen, wordt het vandaag allemaal iets concreter. Althans, zo meldt RTL Nieuws naar aanleiding van een eerste onderzoek van de FIA. De organisatie heeft het circuit na verschillende simulaties goedgekeurd voor het circus der Formule 1.

Desondanks wil de FIA graag een vervolgonderzoek uitvoeren, waaruit moet blijken of het circuit ook daadwerkelijk geschikt is voor Formule 1-races. In dit geval gaat het met name over de organisatie van het evenement. Hiervoor zullen begin volgend jaar werknemers van de FIA naar het circuit afreizen, om te beoordelen of het circuit voldoet aan de eisen. Voor wat betreft de veiligheidseisen lijkt het vooralsnog in orde, al kan dit op termijn nog veranderen.

Het circuit in Assen lijkt, in tegenstelling tot het Circuitpark Zandvoort, echter heel wat geschikter. Met name als het gaat om de infrastructuur en de bezoekersaantallen ervaart het circuit van Assen veel minder problematiek. Daarnaast is de kans een stuk kleiner dat er enorme aanpassingen aan het circuit gedaan moeten worden, zoals in Zandvoort wel het geval is. Hier moeten bijvoorbeeld de pitstraat en de tribune worden herzien.

Mochten beide plannen in het water vallen, dan is er nog altijd sprake van een mogelijke stratenrace. Al moeten we eerlijk zijn, die kans lijkt nog kleiner.

Later vandaag onthult de FIA officieel hun plannen.

Met dank aan Dennis voor de tip.

Image credit: TT Circuit Assen