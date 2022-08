Verstappen wil meedoen aan Drive To Survive, stelt eisen

Verstappen wil meedoen met de enorm populaire show. Maar daar moet wel iets tegenover staan.

Drive to Survive is een een enorm belangrijke ‘documentaire’ voor de sport. Het idee erachter is tamelijk briljant. Laat mensen zien dat Formule 1 meer is dan alleen 20 elitaire knaapjes die rondjes rijden. Want naast het racen zijn de intriges minimaal net zo interessant.

De grote omissie bij het DTS-seizoen van afgelopen jaar is natuurlijk Max Verstappen. In plaats daarvan kregen we heel veel Christian Horner die over Max praatte. Uiteindelijk was het natuurlijk de grote Lewis Hamilton-show. Max pestte Lewis, Lewis vocht terug en Lewis werd onterecht van zijn titel ontdaan. Tja, dan was het wel handig geweest dat Max zijn kant van het verhaal kon vertellen.

Verstappen wil meedoen aan drive to Survive

Maar de Nederlandse stercoureur denkt er toch serieus aan om mee te doen. Dat meldt hij aan Speedcafe (niet te verwarren met Formule 1-café met die erotisch overactieve presentator). Sterker nog, Verstappen heeft al met het productieteam van DTS gesproken.

Het was eigenlijk best een goed gesprekje dat we hadden. Vanaf hier proberen we de situatie verder te verbeteren, zodat er meer inspraak is over hoe je wordt geportretteerd, dat je een interview geeft en niet weet wat er mee gedaan gaat worden en op welke manier ze het in de show verwerken.



Het gaat mij erom dat het iets meer realistisch is. In elk geval van mijn kant. Ik kan natuurlijk niet controleren wat ze doen met andere coureurs, maar ik wil op zijn minst wel controle hebben over wat ik loslaat en dat is wat we gaan doen. Max Verstappen, stelt eisen aan Netflix.

Populariteit

Drive To Survive is een enorme hit. Netflix heeft er zelfs twee extra seizoen bijbesteld. In veel landen waar Formule 1 nog niet groot was, neemt de populariteit toe. Met name in de Verenigde Staten is dat het geval. Daarmee lukt Liberty Media iets wél wat Bernie Ecclestone níet voor elkaar kreeg: Amerika veroveren met de F1.

Het is niet dat Verstappen dat niet erkend, integendeel:

Ik begrijp dat Netflix enorm geholpen heeft voor de populariteit van de sport, met name in de VS. Ik vind het ook helemaal niet erg om daaraan mee te werken, maar het moet wel goed voor ons beide zijn. Ik snap ook wel dat de mensen die de show kijken meer coureurs willen zien. Max Verstappen, wil meedoen aan Drive to Survive.

Op zich heeft Verstappen wel een punt. Bij Drive to Survive wordt de show wel en beetje aangedikt. De beelden kloppen niet altijd met het onderwerp en de commentator in de race spreekt alles later in, om het zo spannender te laten lijken dan dat het is. Ja, alsof David Croft niet overenthousiast genoeg is! Enfin, allemaal goed nieuws voor de Nederlandse fans dat Verstappen nu wel wil meedoen aan Drive to Survive.

