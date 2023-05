Perez: “Perez en Verstappen net als Prost en Senna”

Volgens Perez zijn Perez en Verstappen net als Prost en Senna.

Veel interne tweestrijden in de Formule 1 zijn legendarisch. Als een team de beste auto maakt, moeten niet zelden de ’teamgenoten’ onderling uitmaken wie kampioen wordt. In 1961 al werd Phil Hill kampioen, nadat teammaat Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berghe von Trips zijn Ferrari het publiek in reed op Monza. De Amerikaan was overigens niet echt in zijn nopjes met zijn zege. Destijds was iedereen nog blij als iedereen weer heelhuids aan de finish kwam. Ongeacht of die je nu verslagen had of niet.

Later had je het ronduit tragische verhaal van Pironi en Villeneuve bij Ferrari, dat beiden uiteindelijk letterlijk de das om deed. Ook in de jaren ’80 ging het bij Williams los tussen Piquet en Mansell. Nelson was daarbij niet te beroerd om Nigels vrouw lelijk te noemen. Maar geen enkele tweestrijd is zo illuster als die tussen Prost en Senna bij McLaren. Deze had namelijk alles.

Een totaal dominant, maar tot op het bot verdeeld team. Een jonge Latijnse uitdager tegen een iets oudere, berekenende Europese veelwinnaar. Drie jaar onafgebroken keiharde strijd op de baan om de titel (waarvan twee als teammaten). En uiteindelijk ook dat randje tragedie, waarbij het allemaal nog goed leek te komen. Vlak voordat het noodlot alsnog toesloeg. Er zijn niet voor niks meerdere documentaires over gemaakt.

Sindsdien hebben we iets dergelijks ook niet meer echt gezien. Het dichtst in de buurt kwam Hamilton versus Alonso bij McLaren in 2007. Maar dat duurde maar één jaar. Hamilton tegen Rosberg was ook even leuk. De Duits-Finse Monegask leek in 2015 genoegen te moeten nemen met de Barrichello-rol, doch zette alles in op 2016 en slaagde zowaar in zijn opzet. Hij versloeg Hamilton in dezelfde auto. Om echt legendarisch te worden, had ROS echter zijn titel moeten verdedigen.

Sindsdien hebben we vijf seizoenen gehad waar één coureur in het dominante team makkelijk won (vier keer Hamilton, een keer Max) en één seizoen waar de twee besten van verschillende teams het tegen elkaar opnamen (2021). Het wordt dus wel weer eens tijd voor een keihard intern duel.

Helaas is bij het dominante team van het moment, Max veel te dominant. Toch? Of niet? Niet als het aan Antonio Perez ligt! Hij noemt de strijd tussen Max en Checo namelijk als glijkaardig aan die tussen Prost en Senna. Euhm…ja. Enfin, we laten de guitige vader van zijn punt zelf even maken:

Bij McLaren had je Senna en Prost. De huidige situatie is precies hetzelfde, we herleven die tijd. Je hebt twee tijgers in dezelfde kooi. Ze denken hetzelfde en vechten voor elke centimeter. Dat zie je als ze de snelste rondetijd van elkaar willen afpakken. In de kwalificatie willen ze allebei pole position pakken. Zelfs in de vrij trainingen willen ze niet voor elkaar onderdoen. Checo is nu bijna net zo snel als Max, er zit misschien een paar duizendste van een seconde tussen. Antonio Perez, is een Mexicaans politicus

Nu is er wel een verschilletje tussen Perez enerzijds en Verstappen, Senna en Prost anderzijds. Namelijk dat de Mexicaan nog geen wereldkampioen is. Nu was Senna dat voor 1988 bij McLaren ook niet. Maar toen was de Brazo dan ook nog slechts 28 en feitelijk net begonnen aan zijn serieuze F1 carrière (want in die tijd begon je met 25 als je de F3/F3000 letterlijk en figuurlijk had overleefd). Perez is nu 33 en heeft er al dik tien jaar opzitten. Antonio denkt echter te weten waarom dit verschil er is:

Hij praat en loopt anders, ziet er anders uit. Voorheen was het al geweldig om tiende te worden, maar als Checo dezelfde kansen als andere jonge coureurs had gekregen, dan had hij nu al een aantal wereldtitels op zijn naam staan, dat weet ik zeker. Antonio Perez, heeft minstens net zoveel vertrouwen in Sergio als Jos in Max

Waarvan akte. We zouden je vragen of je het ermee eens bent, maar we weten het antwoord al. Daarom de vraag: kan Perez zich minimaal ontpoppen tot een tweede Rosberg? Laat het weten, in de comments!