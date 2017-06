Sashimi! Dit is de gelifte Lexus CT200h

Wat, wordt dat ding nog steeds verkocht dan?

Lexus heeft haar instapper naar de plastisch chirurg gestuurd. De compacte CT200h met Prius-techniek onder de kap was in ons land kortstondig populair, totdat het bijtellingsvoordeel verviel. Hoewel Lexus graag beweert dat de auto redelijk verkoopt in Europa en Azië hebben we de indruk dat het model niet gebracht heeft wat Lexus ervan gehoopt had. Niet voor niks komt er dan ook geen directe opvolger van de CT200h op de markt.

Dat betekent echter goed nieuws voor de fans van de huidige CT200h (rijtest), want Lexus rekt de levenscyclus van het model wat op door ‘m een facelift te geven. De compacte Lexus gaat hierdoor iets meer op zijn grotere broers lijken.

De grille wordt voortaan standaard uitgerust met een soort kippengaas-structuur in plaats van slechts horizontale elementen, zoals voorheen slechts bij de F-Sport het geval was. De lichtunits krijgen een iets andere layout en de ‘luchthappers’ aan weerszijden van de ‘Spindle’-grille zien er wat agressiever uit. Ook aan de achterkant zien de lampen er wat moderner uit.

Van binnen is de grootste verandering het nieuwe 10,3″ grote bedienscherm dat het oude 7″ grote scherm vervangt. Verder is de CT200h nu ook uitgerust met Lexus Safety System +, dat enkele veiligheidsfeatures zoals Lane Departure Warning en de dynamische cruise control bundelt. Tenslotte zijn er nieuwe kleurtjes beschikbaar voor zowel het interieur als het exterieur. Een van de leder-kleuren heet Fromage, wat Frans is voor ‘kaas’.