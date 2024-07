Sbinalla! Binotto wordt Audi F1 chef, Seidl ligt eruit

Bijzonder nieuws op deze dinsdagmiddag: nog voordat Audi F1 goed en wel bestaat ligt de eerste teambaas er alweer uit. Zijn vervanger is een oude bekende/legende: Mattia Binotto.

Drama is nooit ver weg in de Formule 1, zo zagen we ook afgelopen weekend weer. Het mag dan een laatste bolwerk van mannelijkheid zijn in deze wereld, maar veel van die mannetjes gedragen zich niet zelden als een…abonnee van de Weekend en Privé. Gezeur, egootjes, machtsstrijdjes, naaistreken, verscheurde contracten, villeine opmerkingen; ze zijn nooit ver weg. Gelukkig heeft u als waarde lezer daar dan weer Autoblog Boulevard voor om het allemaal mee te krijgen.

De nieuwste Kansas City Shuffle vindt plaats bij Audi. Audi, dat komt toch pas in 2026 op de grid? Jazeker, maar eigenlijk vanaf de aankondiging van het F1 project, rommelt het al bij het team. Dat heeft alles te maken met de typische top-down verdeeldheid die er binnen grote autoconcerns altijd lijkt te bestaan over F1 deelname. Dromers en autofans vinden het prachtig. Bonentellers die bang zijn voor het oog van de wereld af te gaan, gruwen ervan.

Voormalig Audi baas Markus Duesmann zat in het eerste kamp. Hij kondigde het Audi project dan ook aan in 2022. Maar vorig jaar lag Duesmann er opeens uit. Zijn opvolger heet Gernot Döllner. Die was naar verluidt nooit fan van het F1 project en bovendien geen vrienden met Oliver Hoffmann. Dat is problematisch, want deze voormalig baas van Audi Sport was naast Chief Operating Officer Andreas Seidl aangesteld als Chief Development Officer.

Na de nodige geruchten heeft Audi vandaag de kat uit de zak gelaten. Zowel Seidl als Hoffman vliegen eruit. In hun plaats komt één man die wij allen kennen: Mattia Binotto. Deze in Zwitserland geboren Italiaan kennen we natuurlijk als voormalig teambaas van Ferrari. Op reddit is hij nog steeds een legende vanwege de fabeltastische strategieën van Ferrari in die periode #sbinalla.

Bij Ferrari werd Binotto uiteindelijk onceremonieel eruit gestuurd. Maar ja (los van gekke strategieën) kan je hem dat niet aanrekenen. Het hoort erbij als je teambaas van Ferrari bent en een aantal jaar geen kampioen wordt. In principe had Binotto de juiste (bredere) strategie gekozen. Voor de regelwijziging van 2022 ging Ferrari nooit winnen, dus hij had alles gezet op de nieuwe reglementen. Dat leek heel even te lukken toen Leclerc naar een aantal overwinningen stuiterde in het begin van 2022. Maar uiteindelijk liep het uit op een sof toen Red Bull het stokje overnam.

Voor de twee mannen die de zak krijgen is het natuurlijk zuur. Zij zullen ergens anders moeten landen. Seidl is een man die racen in het bloed heeft. Eerder gaf hij leiding aan Porsche’s Le Mans project en daarna stond hij aan de basis van McLarens F1 opleving die nu volledig tot wasdom komt. Van Hoffmann weten we minder. Zijn biografie op de website van Audi geeft een error (ouch).

Wordt Audi dan toch het nieuwe Ferrari? Laat het weten, in de comments!