Scania’s autonome vrachtwagen is gigantisch groot

Dat wordt een bijzonder gezicht in de mijnen.

Autonome voertuigen winnen nog altijd aan terrein. Hoewel ze voor het woon-werkverkeer nog lang niet veilig genoeg zijn om mensen te vervoeren zonder dat zij toezicht hoeven te houden, kunnen dergelijke voertuigen wel in gebruik genomen worden op andere manieren. Mede hierom heeft Scania vandaag zijn nieuwe autonome vrachtwagen, in de vorm van de AXL Concept Truck, onthuld.

Met het AXL studiemodel wil Scania een stap zetten naar een toekomst waar grote vrachtauto’s niet meer bestuurd worden door personen, maar door computers. Dit uiteraard om de processen efficiënter te maken. Als voorbeeld van waar de AXL concept ingezet kan worden, heeft Scania de truck getoond in mijnen en op bouwplaatsen. En met zijn robuuste voorkomen, past hij daar ook wel.

De AXL mag dan geen cabine hebben – de bestuurder is immers vervangen door een intelligente module – gekeken naar de voorzijde is het duidelijk een Scania. Achter die hoekige neus vinden we de module die de vrachtauto op veilige wijze laat rijden. Volgens Scania krijgt de truck middels een zogenaamd logistiek systeem informatie door over waar hij moet zijn en hoe hij daar precies moet komen. Deze techniek moet in de toekomst in verbeterde vorm terechtkomen op de productievoertuigen.

De Scania AXL mag er dan bijzonder futuristisch uitzien en autonoom zijn, het is geen EV. Nee, een voertuig van dit formaat wordt aangedreven door een ouderwetse verbrandingsmotor. Wel is het geen smerige diesel, maar loopt het blok op een duurzame biobrandstof.