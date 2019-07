Nederlander in Model 3 zwaargewond bij crash met vrachtauto

Op de A6 bij Rutten heeft een enorm ongeluk plaatsgevonden.

De bestuurder van een Tesla Model 3 is deze week zwaargewond geraakt bij een groot ongeval met een vrachtwagen. Op de A6 bij Rutten klapte de volledig elektrische auto op de truck. Hierbij schoot de Tesla gedeeltelijk onder de trailer en kwam deze daar vast te zitten.

De auto was zodanig beschadigd dat de bestuurder erin klem kwam te zitten. Door de impact van de crash lag de Model 3 zwaar in de kreukels en kon de automobilist zich niet uit het wrak bevrijden. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om de bestuurder uit zijn auto te helpen.

Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de bestuurder van de Model 3 gewond is geraakt bij het ongeluk. Volgens de brandweer van Rutten is hij succesvol uit het wrak bevrijd, maar maakt hij het niet goed. Als we de politie mogen geloven is zijn toestand “ernstig”. Nadat de hulpdiensten hem hadden bevrijd, werd hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer zegt erop bedacht te zijn geweest dat het om een volledig elektrische auto ging. In verband met de batterijen en de daarbij behorende gevaren moest het voorzichtiger te werk gaan dan bij een auto met een brandstofmotor. Het is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Beeld: GinoPress