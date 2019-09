Voel je jong, hip en te gek in deze Corolla Trek

Voldoet aan alle trends die tegenwoordig van belang zijn!

Het is de oudste tactiek in het autoverkoopboekje. Pak een bestaande auto, voorzie deze van wat extra visueel onderscheidende onderdelen en laat de marketingafdeling hun plasje er overheen doen.

Die gaan de producten richten op jonge, hippe mensen met een dynamische levensstijl. Uiteraard rijden die niet vrijwillig in een Citroen Saxo van 17 jaar oud, maar er zijn genoeg vitale vijftigers met skinny jeans en sneakers die zich heel erg aangesproken voelen en overgaan tot aanschaf.

Voor hen is er goed nieuws, want dit is de nieuwe Toyota Corolla Trek! In principe is het gewoon een reguliere Corolla stationwagon, die Toyota ‘Touring Sports‘ noemt. Deze is voorzien van 17″ velgen, LED-koplampen, mistlampen, privacy glas en natuurlijk het hoogtepunt: een 20 millimeter grotere bodemspeling. Ook is de Corolla Trek uitegerust van wat kunststof plastic bumpers, wielkasten en skirts. Inderdaad, in de geest van de Volkswagen Golf Alltrack of Ford Focus Active. Eerlijk is eerlijk, het resultaat ziet er best aardig uit.

In het interieur gaat het feest verder met de Corolla Trek. Je krijgt two-tone bekleding die er fraai en stevig uitziet, waardoor het lijkt dat een vlek niet meteen in de bekleding trekt. Voordat je vertrekt in je Corolla Trek kun je je bestemming aangeven op het 7-inch grote navigatiesysteem. Verder is de Corolla Trek voorzien van allerlei actieve veiligheidssystemen onder de verzamelnaam Toyota Safety Sense. Deze herkent verkeersborden en zet het licht aan als het donker is. Ook zit er Lane Assist op, handig als je vermoeid raakt en het even niet trekt. Als je iets van de rijbaan afwijkt, trekt de Corolla Trek je weer de goede kant op.

Qua motoren is er keuze uit drie verschillende motoren. Er zijn twee hybride aandrijflijnen, met naar keuze een 1.8 of 2.0 motor. Als je er trek in hebt is er ook een 1.2 turbo benzinemotor beschikbaar. Prestaties of trekgewichten zijn nog niet bekend. Ook is het niet zeker of de Corolla Trek naar Nederland komt, laat staan dat de prijzen al bekend zijn. Je hoeft je portemonnee dus niet te trekken.