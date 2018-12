Slapende dronkaard in Tesla pas na 10 kilometer gepakt

En hij ging niet eens met een slakkengang.

Wanneer je auto’s voorziet van functies waarmee het mogelijk wordt om volledig autonoom te rijden, dan kun je erop wachten dat men er misbruik van gaat maken. Sinds Tesla’s Autopilot eigenaren relatief probleemloos zelfstandig in het rond kan rijden, horen we sporadisch dat automobilisten de grens opzoeken. Deze week is het wederom raak. In Californië is een beschonken “bestuurder” aangehouden, nadat hij kilometerslang aan het slapen was achter het stuur van zijn Tesla Model S.

Eigenlijk zijn de twijfelachtige daden van de verkeersovertreder per toeval ontdekt. De grijze Model S viel namelijk op bij een agent van de California Highway Patrol, omdat deze de maximumsnelheid bleek te overschrijden. Op het moment dat de agent zijn oog liet vallen op de Tesla reed de EV met een snelheid van 70 mph. Toen de agent polshoogte probeerde te nemen door naast hem te gaan rijden, zag hij dat de bestuurder aan het slapen was. Vervolgens ging hij met zijn zwaailichten en sirenes achter hem rijden, in een poging de auto te stoppen. Zelfs na het lawaai en de lichtshow besloot de automobilist niet te ontwaken.

Na een “achtervolging” van ongeveer 11 kilometer kwam de Model S pas tot stilstand langs de kant van de snelweg, waarschijnlijk omdat de bestuurder niet voldoende reageerde op de waarschuwingen die Autopilot hem gaf. Bij het autonome systeem van Tesla hoeven automobilisten niet zelf te rijden, maar de wagen controleert wel of er op de weg wordt gelet. Beseft het systeem dat de persoon achter het stuur niet bezig is met het verkeer, dan worden er waarschuwingen gegeven. Wanneer de bestuurder deze reageert, zet de auto zichzelf veilig aan de kant. Het is echter ook mogelijk dat de agenten gedeeltelijk hebben geholpen de auto tot een halt hebben weten te brengen. Meerdere politieauto’s hadden de Tesla namelijk al rijdend omsingeld.

Ondanks het feit dat Autopilot in feite een ingebouwde oplossing heeft voor dergelijke rijdersfouten, is het niet duidelijk waarom het zo lang heeft moeten duren voordat het systeem besloot in te grijpen.

Nadat de bestuurder door de agenten was aangehouden en werd onderworpen aan een aantal tests om te bekijken of hij dronken was, werd hij positief getest. Momenteel wordt het incident nog onderzocht om uit te zoeken wat er precies met de bestuurder aan de hand was en waarom Autopilot naar alle schijn niet goed zijn werk heeft gedaan.

