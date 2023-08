Schade aan uitgebrand autoschip is zo’n 300 miljoen euro

300 miljoen euro… Auw.

Het was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws, het brandende schip met auto’s dat ten noorden van de Wadden lag te dobberen. Het duurde even voordat het vuur was geblust, mede vanwege de brandende accu’s aan boord.

Inmiddels is het vuur geblust en kunnen we dus met recht spreken van een uitgebrand autoschip. Want al drijft het nog wel, er is niet bijster veel meer mee te doen in de toekomst. En hetzelfde geldt voor de auto’s aan boord.

Schade aan uitgebrand autoschip is 300 miljoen

Nu is het tijd om de balans op te maken. Wat heeft de brand allemaal gekost? Nou, da’s een flink bedrag. Zo’n 300 miljoen inderdaad, zoals je ook al in de kop van dit artikel had kunnen lezen.

Het schip vervoerde 3784 auto’s en dat waren helaas niet alleen maar Dacia’s of andere budgetmerken. In tegendeel. Aan boord waren bolides van de merken BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Audi en Lamborghini. Er waren ook bijna vijfhonderd elektrische auto’s aan boord.

En al zijn niet alle auto’s uitgebrand, ze zullen niet meer als nieuw verkocht kunnen worden. Sommigen zullen er misschien nog prima uitzien, maar de geur van brandende ID3’s krijg je verdraaid lastig uit je bekleding, zeggen ze.

Verder is er natuurlijk schade aan het schip, krijg je er de kosten nog bij voor het blussen, slepen, ontruimen, demonteren en weten we verder veel wat nog meer.

Dus, wat hebben we nu geleerd?

Laat nooit je schip vol met auto’s uitbranden. Is niet alleen zonde voor de auto’s, het kost ook gewoon heel veel geld.