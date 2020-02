Je kunt al met de Cadillac Escalade-configurator aan de slag

Cadillac volgt Porsche en Genesis met hun nieuwe ‘visualizer’.

Vanmorgen was er opschudding in het land van gangster rap, rijke huismoeders of het handjevol mensen wat hem nog koopt in Nederland: de nieuwe Cadillac Escalade is hier. Met deze grote luxueuze SUV op basis van de Chevrolet Tahoe wil GM de Lincoln Navigator te lijf gaan. Dat is een hagelnieuwe SUV en ook de Escalade moet aanzienlijk moderner overkomen. Door het nieuwe gelikte interieur bijvoorbeeld, of het feit dat de Escalade helemaal up-to-date is gemaakt met onafhankelijke achterophanging, Super Cruise, de wederopstanding van de Escalade Hybrid en als kers op de taart: een gloednieuwe configurator.

Forza Motorsport

Uiteraard heb je genoeg aan een plaatje ter illustratie, die mee verandert met de opties die je aanvinkt. Het kan ook cooler. Of het een directe verbinding met elkaar heeft is niet bekend, maar een oplossing wat verschillende merken hanteren, lijkt op Forza Motorsport. De gamefanaten onder ons (en de rest waarschijnlijk ook wel) zullen dit racespel herkennen als de aanval op Gran Turismo door Microsoft. Pak je in dat spel een auto en ga je naar de ‘Forzavista’ modus, dan krijg je de auto te zien als een zeer gedetailleerd 3D-model. Ook kun je de deuren, motorkap en kofferbak openen, om hetzelfde detail terug te vinden in het interieur.

3D-configurator

Nou heb je voor Forza Motorsport een Xbox of redelijk flinke PC nodig, maar toch weten verschillende merken een relatief gedetailleerd 3D-model in hun configurator te zetten, zodat je meer vrijheid hebt om de auto te bekijken. Genesis deed het al voor, maar ook Porsche heeft met de Taycan-configurator deze techniek in huis. Een nieuwe partij voegt zich toe aan deze lijst. Je kunt, nog geen dag na zijn onthulling, de Cadillac Escalade ook door de configurator slingeren.

Let wel dat het vooral gaat om het bekijken van de auto in zijn beschikbare interieur-, carrosserie- en wielkleuren. Uitgebreide opties en dergelijken blijven nog even uit, aangezien de auto pas over een maand of zes in de showrooms te vinden is. Toch is het een gave manier om een blik te werpen op de nieuwe dikke GM-SUV.