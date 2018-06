Schaf dit Ferrari F40-blok aan voor een prikkie

Zit daar een addertje onder het gras?

Wanneer we spreken over brute motorblokken, moeten we de twin-turbo V8 van de Ferrari F40 zeker niet vergeten mee te nemen in het gesprek. De 479 pk sterke achtcilinder met twee IHI-turbo’s is een ware lust voor het oor, maar ook voor het oog. Zeker wanneer we hem van alle kanten kunnen bekijken. Dankzij dit exemplaar kunnen we dit grondig doen.

Het motorblok stamt alweer uit 1992, maar in plaats van dat hij direct in zo’n smakelijk rode vuurpijl terechtkwam, besloot Ferrari de V8 geen chassis toe te wijzen. De 2,9-liter Ferrari Tipo F120D V8, zoals hij in zijn volledigheid heet, werd juist tentoongesteld in New York, in het museum voor de moderne kunst.

Nadat het blok twee jaar lang terecht fungeerde als kunststuk, werd hij in 1998 door een F40-eigenaar gekocht. Je raadt het al, de beste man gebruikte verschillende onderdelen van de twin-turbo V8 voor zijn eigen bolide. Desondanks is het blok er niet op achteruit gegaan. Integendeel, verscheidene onderdelen die er aanvankelijk vanaf zijn gehaald, zijn omgewisseld voor custom exemplaren due sterker zijn dan het origineel. Daarnaast krijgt de koper er allerlei reserveonderdelen bij, zoals een ander uitlaatsysteem, Garrett turbo’s en een set intercoolers.

Nu weten we dat Ferrari-motoren verschrikkelijk duur kunnen zijn, maar gezien het feit dat dit exemplaar niet helemaal origineel is, begrijpen we dat deze V8 niet voor de hoofdprijs van de hand zal gaan. Zelfs met die kennis in het achterhoofd kunnen we er met ons hoofd niet bij dat het hoogste bod op Bring a Trailer momenteel blijft steken op 22.000 dollar. Bieden kan nog vijf dagen.