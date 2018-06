Kimi Raikkonen is de meest gewilde man in de F1

Iedereen wil de Fin hebben.

Of het nu op feiten gebaseerd is of niet, het lijkt erop dat het gerucht dat Kimi Raikkonen volgend jaar plaatsmaakt voor Charles Leclerc zich verspreidt als een wild vuur. Hoewel de Fin al jaren niet meer op het top van zijn kunnen presteert, lijkt dit teams er niet te van weerhouden aan te kloppen bij het adres van Kimi.

Eerder deze week werd de geruchtenmolen verder aangeslingerd, nadat de baas van het WRC-team van Toyota, Tommi Makinen, een aantal vragen beantwoorde tegenover Motorsport. Hoewel de viervoudig rallykampioen laat weten dat er tot op heden onderling nog niets is besproken, zegt hij dat de deur altijd voor hem openstaat.

Een overstap van Raikkonen naar de WRC zou helemaal niet zo vreemd zijn. In 2010 werd de Fin namelijk al aan de kant geschoven voor Fernando Alonso. De Spanjaard kocht in feite het stoeltje van de Iceman over, waardoor Raikkonen ineens kon doen waar hij écht zin in had. Uiteindelijk spendeerde Kimi twee seizoenen in de WRC. Destijds vond hij onderkomen bij Citroën.

Tegelijkertijd schijnt McLaren Raikkonen in de Formule 1 te willen houden, mocht Leclerc zijn stoeltje volgend jaar overnemen. De kans is namelijk reëel dat Fernando Alonso zichzelf na dit jaar terugtrekt uit de Formule 1, daar hij hier geen dromen meer te verwezenlijken heeft. De Spanjaard heeft, na zijn overwinning op Le Mans, tweederde van de Triple Crown voltooid, en bij McLaren blijven levert waarschijnlijk alleen maar een nog hogere bloeddruk op. Daarbij zijn er geen competitieve teams die op zijn aanwezigheid zitten te wachten, dus lijkt een vertrek haast onvermijdelijk.

McLaren kan er natuurlijk voor kiezen om de opvolger van Alonso uit eigen kweekvijver te trekken, maar we weten dat de Britten het niet erg vinden een flinke smak geld uit te geven aan een gevestigde coureur. Het team uit Woking deed eerder al een bod op Ricciardo, maar de Australiër lijkt, ondanks het bedrag van 20 miljoen, geen interesse te hebben. Zodoende heeft Raikkonen zich tot de mogelijkheden op weten te werken, schrijft Press Association. Of de Fin daadwerkelijk zelf op een overstap naar zijn oude werkgever zit te wachten, is vooralsnog niet duidelijk.