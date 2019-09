Wat als het nou gebeurt de 10e: Aprilia RSV4-X

Of als je een andere reden nodig hebt, in 2020 hoef je over je spaargeld (bijna) geen belasting meer te betalen, dus dan heb je geen excuus meer om het uit te geven. Doe het dus NU!

Stel dat de sterren allemaal op 1 lijn staan de 10e, rij je dan de straat in met deze Aprilia RSV4-X? Sowieso niet, tenzij jouw weg afgesloten wordt af en toe voor een trackday, of je woont aan de Ring, want dit is een stuk gereedschap voor de circuitdag van je dromen. Zonder goedkeuring voor de weg.

Aprilia RSV4-X

De Aprilia RSV4-X werd in maart van dit jaar voorgesteld aan het publiek tijdens een Aprilia event in Misano wat gehouden werd om 10 jaar RSV4 te vieren. Waar de verkoopcijfers in die tien jaar voor de Supersport categorie zeker geen reden waren om te juichen, waren de successen op het circuit dat zeker wel. Niet in de laatste plaats door de titels in de World Superbike van de Romein Max Biaggi. En precies hij is een van de kopers van de RSV4-X (Romeins voor 10, snap je hem) versie die Aprilia Racing heeft uitgebracht. En Max mocht hem van de week ophalen bij de fabriek. Dat zijn aankoop meer Aprilia marketing-actie lijkt, als Ex-Piaggio man, dan echte liefde, daar kan die motor niets aan doen natuurlijk.

De 10 X’en vlogen over de toonbank of in dit geval werden er snel online 10 boodschappenmandjes gevuld. Dus als jij er nu eentje wilt ben je weer veroordeeld tot de normale RSV4 range.

De X is een track-only fiets met de voor de hand liggende afwezige straatzaken als lampen / spiegels / kentekenplaathouder. Maar met een opgekrikt vermogen van 225pk (van 217pk bij de RSV4 1100 Factory). Naast Biaggi ging er nog een exemplaar naar Iannone, een van Aprilia’s huidige MotoGP coureurs. Daarnaast is het misschien voor de gegoede trackdayrijder nog wel leuker dat de RSV4-X afgeleverd wordt in de snoepwinkel van Aprilia Racing. Daar kan je sowieso terecht wanneer je een RSV4 voor een (inter)nationaal kampioenschap wilt aanschaffen of gewoon de snelste motor naar Assen, Spa of Zolder mee wilt nemen voor een circuitdag.

Zoals elke goede limited edition is er ook een mooie gimmick aanwezig. Die zit bij de Aprilia verborgen in de versnellingsbak. Aprilia geeft aan dat in haar lange ervaring op het circuit ze 1 ding hebben geleerd dat ze nu graag naar een ‘productiefiets’ willen brengen. Namelijk ANN (Aprilia No Neutral)..In plaats van tussen de eerste en tweede versnelling zit de neutraal bij de X onder de eerste versnelling. Volgens Aprilia voorkomt dit schakelfouten en versnelt het het opschakelen van 1 naar 2. Nooit geweten dat we het verloren bij het opschakelen van 1 naar 2 in de pitstraat.. Maar goed, laat vooral in de comments weten welke bochten jullie tijdens circuitdagen in 1 pakken.

Naast de versnellingsbak is er nog een primeur. De RSV4-X was de eerste productie motorfiets die uitgerust is met de nieuwste generatie Brembo remklauwen, de Brembo GP4-MS exemplaren. Groot voordeel is de combinatie gewicht/stijfheid omdat ze uit 1 blok aluminium gefreesd zijn. Dat kom je normaal niet tegen bij een fiets die van de band loopt. Nog meer te vertellen dus aan je bewonderaars tussen sessies op de circuitdag.

Overigens zou het zomaar wel eens de laatste stuiptrekking kunnen zijn van de RSV4 want eerlijk is eerlijk, de jaren gaan visueel tellen. de facelift van de RSV4 1100 Factory met de toevoeging van de winglets voorop in 2018 (zie foto RSV4 1100 Factory hierboven), die net onder de koplampen links en rechts op het bodywork zijn ‘gefabriekt’.. Je zou het functioneel kunnen noemen, of je zegt: het wordt misschien teveel make-up op een inmiddels oude dame.

The Basics:

Aprilia RSV4-X

Motor: 65 graden V viercilinder

Cilinderinhoud: 1078 cc

Vermogen: 225 pk

Gewicht: 165 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 39.900,- (Italiaanse prijs)

Leverbaarheid: Nope, te laat (10 stuks)

Op het wensenlijstje?

Het is natuurlijk een beetje flauw om te verwijzen naar de 10e van deze maand, maar als het dan echt een keertje gebeurd.. Dan is het potje met ‘silly money’ wel gevuld. Dan kunnen we vast wel een van deze 10 exemplaren losweken bij de eigenaar. Maar staat deze Aprilia dan wel bovenaan je verlanglijst? Als Aprilia jouw smaak is dan zouden we toch gewoon de telefoon pakken en direct Aprilia Racing bellen.