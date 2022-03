Als een gewone BMW X5 niet groot genoeg is, dit is de verlengde

Een verlengde BMW X5 is perfect voor heel lange mensen. Mag jij raden naar welk land die auto komt…

De huidige BMW X5 is van zichzelf al geen kleine auto. Met afmetingen van 4.922 x 2.004 x 1.745 mm en een wielbasis van 2975 mm kun je zelfs gerust spreken van een serieus grote auto. Daar past iedereen wel ruimschoots in, zou je denken. Zelfs wij Nederlanders, toch een van de langste volkeren ter wereld.

Nou, mooi niet. Waar een gewone BMW X5 verkocht wordt, is er altijd ruimte voor een verlengde. Uitermate geschikt voor onze lange Nederlandse stelten dus. Jammer alleen dat BMW hem niet in ons land gaat leveren. Sterker, hij komt helemaal niet naar Europa en ook de dikke Amerikaan kan hem niet kopen.

Maar wie dan wel?

De Chinezen krijgen de verlengde BMW X5 wél

Inderdaad, de verlengde BMW X5 is er enkel en alleen voor de Chinese markt. Hartstikke oneerlijk, want -uitzonderingen daargelaten- is de gemiddelde Chinees niet zo uit de kluiten gewassen als zijn Noord-Europese evenknie. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om.

Zoals jij als autoliefhebber natuurlijk allang weet, hebben verlengde auto’s in China niets te maken met de extra ruimte. Nee man, het is gewoon een statusdingetje. Als je als jezelf respecterende Chinees in een ‘normale’ auto rondrijd, word je keihard uitgelachen door je buulman. Verlengd moet ie zijn!

De extra grote Bimmer is 13 centimeter langer

Jammer is wel dat BMW China niet helemaal ‘stretched limo’ gaat op de X5 Li, zoals de verlengde uitvoering heet. Er komt slechts 13 centimeter bij en al die centimeters gaan volledig naar de beenruimte van de achterpassagier. Voor de chauffeur en bijrijder verandert er niets.

Die achterpassagier zit er overigens wel lekker bij. De achterbank maakt plaats voor twee zetels, die ook nog eens lekker ver naar achteren kunnen kantelen en ze hebben altijd een panoramadak om door naar boven te kunnen kijken. Ook wordt er zogeheten ‘self leveling suspension’ geleverd, zodat de koets niet overhelt in bochten.

Qua motorisering kunnen de Chinezen kiezen uit een 4- en een 6-cilinder, van respectievelijk 2 en 3 liter. De auto heet dan voluit X5 xDrive30Li of X5 xDrive40Li. Natuurlijk heeft de X5 standaard een 8-traps automaat aan boord en vierwielaandrijving, voor als je wil gaan off-roaden natuurlijk.

Over prijzen is niks bekend, maar dat boeit ons natuurlijk ook niet.

Omdat wij hem hier toch niet kunnen krijgen inderdaad!