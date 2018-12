Schipper integreert Volkswagen op bijzondere wijze

Zo neem je de auto letterlijk elke keer mee.

Zoveel liefde voor een Volkswagen Touran hebben dat je het ding één maakt met je vaartuig. De eigenaar van dit kanaalschip deed het met zijn MPV. Zoals wel vaker bij dit soort schepen neemt de eigenaar zijn auto mee op de achterkant van het schip. In dit geval is er sprake van een wel heel bijzondere constructie.

De body van de Touran is één geworden met het schip. Context ontbreekt op elk vlak, want de foto is gepost op Reddit door een toevallige voorbijganger. De omgeving en de auto doen bijna denken dat dit in Nederland is, maar de poster laat weten de foto te hebben gemaakt op het Grand Union kanaal in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zit het stuurwiel aan de andere kant, dus het is vrijwel zeker dat het hier om een Brits vrachtschip gaat.

De constructie roept eigenlijk alleen maar vragen op. De donkere ruiten geven weinig van het interieur weg en wat het praktische nut is van deze stunt is niet meteen duidelijk. De kans is aanwezig dat de Volkswagen dient als een omgebouwde stuurhut. Helaas is dat niet te zien, maar het idee klinkt leuk.