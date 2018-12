Honda was in 2018 gewoon aan het ‘sandbaggen’

Kijk, dus zo goed was Renault dus niet...

Nog eventjes en we leven in 2019. Dat betekent nieuwe autoshows, nieuwe rijtesten met @Wouter en @CasperH en geweldige redactieborrels onder leiding van @autoblogger. Maar 2019 is ook het jaar van de waarheid voor Honda. Nee, niet de personenautodivisie. Als je zulke goede auto’s zo slecht kan verkopen, moet je misschien een ander marketingteam aanstellen. Dit lijkt nergens op: de Jazz, Civic, HR-V en CR-V zijn uitstekende auto’s waar niemand naar om kijkt.

Ze mogen daar wel iets meer aandacht aan geven, want in 2019 vangt het nieuwe Formule 1 seizoen aan! Eindelijk krijgt Red Bull dan de beschikking over een ‘fabrieksmotor’ in plaats van een klantenmotor. Nu gaan er al allerlei geruchten. Vanuit Renault wordt het gerelatieveerd. Ene Cyril Abiteboul (we hebben zijn naam af en toe laten vallen) denkt dat het allemaal wel meevalt: de Renault is véél beter dan iedereen denkt en Honda heeft in 2018 nog niets laten zien.

Maar is dat wel zo? Als we kijken naar het rijdersduo, had Toro Rosso Honda niet de meest talentvolle coureurs. Volgens ons eindoordeel was Gasly redelijk goed en Hartley zeldzaam matig. Toro Rosso pakte de 9e plaats in de WK-stand voor de constructeurs, niet al te best. Met 33 punten pakte Toro Rosso wel meer punten dan McLaren het laatste jaar deed met een Honda-krachtbron.

De prestaties waren niet top, maar dat was ook zeker niet de bedoeling, zo legt Franz Tost uit aan AutoSport:

Tegenwoordig kun je in de Formule 1 heel veel data vergaren middels de simulator en met name via de dyno. Maar je hebt niet te maken met alle fijne details waar je in het echt wél mee te maken en die het verschil kunnen maken. Je zult op de dyno nooit de specifieke eigenschappen van de motor ontdekken. Daarom wilde we aan het einde graag gebruik maken van de nieuwe specificatie van de Honda motor. Het was niet direct nodig om de motor erin te leggen. Maar we wilden het graag. Zodat we konden zien hoe de motor zich gedroeg, in verband temperatuursverschillen, opschakelen en terugschakelen bijvoorbeeld. We wilden niet alleen weten wat de prestaties van de motor zou zijn, maar ook daadwerkelijk een beeld krijgen van hoe de motor zich gedroeg.

TL;DR, wat we al langer vermoeden bleek dus te kloppen. De relatief matige prestaties van Toro Rosso zijn niet geheel representatief voor de verwachtingen voor Red-Bull Honda volgend jaar (of voor Toro Rosso met Daniel Kvyat). Meerdere malen zijn de Toro Rosso’s opgeofferd om informatie in te winnen voor volgend jaar. Daarmee is het natuurlijk een peperduur testcentrum. Het is wel slim, daar teams buiten de seizoenen om nauwelijks meer mogen testen. Of het gewerkt heeft en hoe goed de motoren hierdoor gaan doen zien we zondag 17 maart, dan start om 06:10 de Grand Prix van Australië.