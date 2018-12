‘Herhaling Mitsubishi Outlander-debacle is mogelijk’

Heeft de overheid niet goed doordacht wat de gevolgen kunnen zijn van de 2019 subsidieregels?

De Nederlandse overheid sloeg een flater met de subsidieregels op plug-in hybrides in 2013. Om op papier zuinige auto’s te stimuleren, kregen in de praktijk helemaal niet zo zuinige auto’s een heel aantrekkelijk prijskaartje voor de zakelijke rijder. Het gevolg was dat de verkopen van plug-in hybrides zoals de Mitsubishi Outlander PHEV in Nederland ontploften.

Toen het afgelopen was met de subsidie, was het ook afgelopen met de goede verkopen. Veel plug-in hybrides verdwenen naar het buitenland, want als consument is het niet financieel aantrekkelijk om een zwaardere plug-in hybride te rijden. Een prachtige uitleg is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sinds 2017 gaat de berekening van de mrb voor dit soort auto’s over het hele gewicht. Inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de mrb (kilocorrectie). Plug-in hybride auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af.

Gelukkig leert de overheid van haar fouten. Oh nee, toch niet. Het kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) wacht met het huidige subsidiesysteem mogelijk weer een nieuwe dure grap, zo waarschuwt kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) van nota bene de partij die meeregeert. De econoom denkt zelfs dat een tweede Mitsubishi Outlander kan gebeuren.

Tot nu toe hadden alleen managers en financieel succesvolle ondernemers baat bij de subsidieregels. Niet iedereen in de zakelijke wereld kan immers een Tesla Model S, Model X of Jaguar I-PACE betalen. Volgend jaar is dat een ander verhaal. Er komen veel meer betaalbare elektrische auto’s op de markt en daar schuilt een gevaar, aldus Omtzigt in een CDA-blog.

Auto’s als de Kia e-Niro en de Hyundai Kona kunnen gekocht worden voor om en nabij de 40 mille. Reken daar 4%-bijtelling voor en de zakelijke rijder moet dan circa 50 euro per maand gaan betalen. Ter vergelijking noemt Omtzigt de Mitsubishi Outlander. Ook een auto die je destijds voor ongeveer 40.000 euro kon kopen en met 7%-bijtelling voor zo’n 100 euro per maand kon rijden.

De CDA-man denkt dat er een run kan gaan ontstaan op auto’s als de e-Niro en Kona, met als gevolg dat dit systeem de overheid honderden miljoenen aan belastingsubsidie gaat kosten. Er is immers geen limiet voor de overheid en dat noemt Omtzigt een kwalijke zaak. Met het huidige systeem wordt het een “stond erbij en ik keek ernaar”-spel voor de overheid.

In 2015 pleitte het kamerlid voor een noodrem als de belastingsubsidie uit de hand dreigt te lopen. Een meerderheid stond daar echter niet voor open en die is er dus nooit gekomen. Daarom gaan Omtzigt en partijgenoot Agnes Mulder 39 vragen afvuren op de staatssecretaris van Financiën, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Financiën. Ze hopen voor 14 januari 2019 om 12.00 uur een antwoord te hebben. De vragen gaan over oversubsidiering, de kosten van een batterij en of de staatssecretarissen en minister wel rekening hebben gehouden met de eventuele gevolgen van de subsidieregels.