Schotten kunnen nu zelf voor politie spelen

Een goed idee voor Nederland, misschien?

Regels in het verkeer zijn er om te overtreden het nog een beetje overzichtelijk te maken. Helaas zijn er mensen die denken dat ze boven de wet staan en overal lekker 90 door stadscentra mogen knallen, onnodig links rijden of andere perikelen die volgens het volk niet door de beugel kunnen.

Wat ook niet mag is anderen wijzen op hun ‘fouten’. Met iemand een robbertje vechten vanwege een gekke manoeuvre gaat sowieso te ver, maar de welbekende truc van vrachtwagenchauffeurs om hun combinatie half op de vluchtstrook te gooien, zodat mensen de files niet afsnijden, is ook verboden. Goed voor je ego, maar als de politie meekijkt ben jij de sjaak. Voor eigen rechter spelen is verboden in Nederland en vele andere landen.

In Schotland is het ook de politie die overtreders aanpakt, niet de burgers. In Edinburgh hebben ze besloten dat het anders kan. Edinburgh News meldt dat je binnenkort daar een flitspistool kunt aanschaffen, waarmee je zelf hardrijders kunt beboeten. Ze willen benadrukken dat de vrijwilligers niet ingezet worden om agenten te vervangen, maar om ze een ondersteunende rol te geven in het bestrijden van te hard rijden.

Edinburgh is sowieso bezig met het grootschalig aanpakken van hardrijders, zo hebben ze de 20 mph campagne die laat zien wat de gevaren zijn. Momenteel staan er in en rond Edinburgh kartonnen borden met politieagenten erop, wat ervoor zou moeten zorgen dat hardrijders zich bewust worden van het gevaar. Dit werkt niet zoals de council het gehoopt had, want hardrijders blijven een gevaar voor de wegen. Ook de burgers hebben er schoon genoeg van.

Of de politie van Edinburgh geïnspireerd raakte door onderstaand filmpje, ook uit het Verenigd Koninkrijk, is niet bekend.

Image-credit: De Schotse Politie via Twitter.