Nederlanders vertonen meer asociaal rijgedrag

Normaal. Doen.

Het is algemeen bekend dat autorijden soms gemengd gaat met een goede portie zelfverheerlijking. Hoe heerlijk is het om mensen, die je nooit meer tegen zult komen, even duidelijk te maken dat ze jou en je zaken dwarszitten? Heerlijkheid terzijde, het is asociaal. En onder de algemene noemer ‘asociaal rijgedrag‘ komt het de afgelopen jaren vaker voor, aldus het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Er wordt vooral gekeken naar boetes voor rechts inhalen, parkeren op een invalideplaats, onnodig de vluchtstrook gebruiken, et cetera. Deze boetes vallen dus onder de categorie ‘asociaal rijgedrag’. In 2015 werden hiervoor 19.663 boetes uitgedeeld, in 2017 steeg dat aantal naar 25.471. Met de huidige teller op 13.662 voor de eerste vijf maanden van 2018 lijkt dit aantal vrij hard te gaan stijgen en krijgen we te maken met de hoogste stijging in jaren.

Het lijkt er dus op dat de politie aan de hand van deze cijfers over moet tot harde(re) maatregelen. Het zou men sieren om eens wat meer aan hun medemens te denken, ook in het verkeer. Deze boodschap geldt trouwens ook voor ’s lands agenten.

Image-credit: een dikke Mercedes ‘asobak’, gespot door @thomcarspotter op Autojunk.