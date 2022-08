Stand na GP België 2022 en 7 dingen die ons opvielen

Het is maandagochtend, dus we pakken groots uit met de stand na de GP van België 2022, alle overzichten en zeven dingen die ons opvielen.

De GP van België was eigenlijk een tikkeltje saai. Op een Michael Schumacher-eque wijze won Max Verstappen de race in de Ardennen. Na de eerste paar ronden konden we allemaal onze roes uitslapen om even wakker gemaakt te worden door de volksliederen.

Maar stiekem gebeurde er best een hele hoop. Ja, aan de kop van de race en in het klassement niet, maar daarachter zijn er voldoende interessante dingen gebeurd. We hebben uiteraard de stand na de GP België 2022 voor je, maar eerst zeven dingen die ons opvielen!

Verstappen een klasse apart

In de kwalificatie was het al te zien dat de snelheid van Max Verstappen ongekend is. We dachten dat het wel een ronde of 30 zou duren voordat hij zich vooraan zou melden. Maar nee, in no-time reed Verstappen aan de leiding om deze niet meer af te staan. Om aan te geven hoe snel Verstappen is: zijn tweede pitstop was ‘gratis’. Hij ging de pits in als leider en kwam na de wissel als leider van de race de baan op. Ongekend.

Spa is briljant

Gelukkig blijft Spa nog op de kalender staan. Het is nog een klassiek circuit waar je echt respect voor hebt. Het heeft nog iets magisch. Een enorm spannende race leverde het dit weekend niet op. Er was ook niet heel erg veel concurrentie. Juist dit soort banen geven glans aan de Formule 1. Dankzij dit soort banen kunnen we gedrochten als Miami en Bahrein verdragen.

De groei van Mercedes valt toch tegen

De consensus was dat Mercedes zijn zaakjes weer voor elkaar had na drie indrukwekkende races. Nee, ze hadden zaken voor elkaar op die specifieke banen. Spa, met zijn lange rechte stukken en breed scala aan bochten, bleek een bijzonder lastige horde voor het team uit Brackley.

Kleine foutjes Leclerc

Zowel in de trainingen als in de kwalificaties ging het niet foutloos voor Leclerc. Hij moet natuurlijk enorm ‘over driven’ om dat gat van 80 punten te dichten. Daaraan kunnen we de foutjes wijten. Maar een ander antwoord is ook mogelijk, tot 98% is de Ferrari goed te besturen, maar als je die laatste paar procentjes eruit wil halen, wordt het een listige auto. Sainz daarentegen wint juist aan degelijkheid.

Hamilton doet maf

Het was een enorm pechweekend voor Lewis Hamilton. Hij arriveerde met een maffe bivakmuts, dat was al vreemd. In de kwalificatie deed hij het uitstekend. In de race liet Hamilton zien dat hij niet zo lief is als hij zich voordoet. Ergens heeft hij een probleem met Alonso en Verstappen. Hoe hij Alonso klem reed, deed denken aan Copse Corner vorig jaar. Uiteindelijk heeft Hamilton zichzelf er het meeste mee.

Alex Albon

Omdat Albon zo’n nette jongen is, zou hij het niet zelf zeggen. Maar zijn teamgenoot is niet echt denderend. De Britse Thai zit telkens beter in zijn vel. Hij reed uitstekend dit weekend. Met name de kwalificatie was heel erg knap, in de top 10 met een Williams.

Alpine structureel goed

De top 3 is vrij duidelijk. Red Bull, Ferrari en Mercedes. Daarachter vochten McLaren en Alpine het uit. Het valt op dat Alpine telkens vaker bovenaan te vinden is. Niet alleen is Alpine sneller dan McLaren, ze hebben ook nog eens twee coureurs die structureel hoog in de top 10 finishen.

Rijderskampioenschap

Ja, dit is wel gedaan zo. Max Verstappen vergroot zijn positie op dominante wijze. Bij Ferrari kunnen ze niet eens de schade beperken met Leclerc. Sergio Pérez is nu ook voorbij aan de Monegask. Theoretisch gezien kan Leclerc nog inlopen, maar dan moet Verstappen echt nog veel pech krijgen de komende acht races. Sainz is op zijn beurt voorbij aan Russell. Alonso klimt ook een plaatsje. Verstappen zelfs 2 stapjes!

De stand na de GP België 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 284 2 Sergio Pérez Red Bull 191 3 Charles Leclerc Ferrari 186 4 Carlos Sainz Ferrari 171 5 George Russell Mercedes 170 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 49 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin 20 13 Daniel Ricciardo McLaren (nog wel) 19 14 Pierre Gasly AlphaTauri 18 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 5 18 Alexander Albon Williams 4 19 Lance Stroll Aston Martin 4 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Geen mutaties in dit overzicht. Iedereen staat nog op de positie waar ze voor de race ook op stonden. Maar! De verschillen zijn zo groot geworden. Red Bull staat gewoon 118 punten voor op Ferrari. Sterker nog, Ferrari moet echt oppassen dat ze niet te veel met Mercedes in gevecht komen. Zoals gemeld is de progressie van Alpine opvallend.

De stand na de GP België 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 475 2 Ferrari 357 3 Mercedes 316 4 Alpine Renault 115 5 McLaren Mercedes 95 6 Alfa Romeo Ferrari 51 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 29 9 Aston Martin 24 10 Williams Mercedes 4

Kwalificatieduel

Zhou begon het weekend goed en wist ook op zaterdag uitstekend te presteren, alhoewel zijn teamgenoot niet volop mee kon doen (en Zhou hielp met een tow). Stroll was verrassend genoeg sneller dan Vettel. Schumacher was eindelijk weer een keer sneller dan Magnussen. Ocon en Alonso zitten ook vrij dicht bij elkaar. Sainz was een keer sneller dan Leclerc. Dus in veel gevallen deden ‘de mindere goden’ het relatief goed.

De stand na de GP België 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (7) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (11) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (10) Carlos Sainz (4) McLaren Lando Norris (11) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (8) Esteban Ocon (6) AlphaTauri Pierre Gasly (9) Yuki Tsunoda (5) Aston Martin Lance Stroll (5) Sebastian Vettel (7) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (12) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (10) Guanyou Zhou (4) Haas Kevin Magnussen (11) Mick Schumacher (3)

Snelste raceronde

Dit was wel een dingetje. Verstappen had de snelste raceronde. Ferrari haalde Leclerc naar binnen om het laatste puntje te pakken in de laatste ronde. Maar ja, hij kwam achter Alonso de baan op en uiteindelijk had hij ook nog eens te snel gereden in de pitstraat, waardoor hij 5 seconden straf kreeg.

De onderlinge stand na de GP van België 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Driver of the Day

Deze titel gaat normaal gesproken naar de coureur die een indrukwekkende inhaalrace op heeft zitten. Er waren er meerdere afgelopen zondag. Maar die van Verstappen was verreweg het beste. Hij kreeg met 31% van de stemmen de Driver of the Day-award. Het was een topweekend voor de Nederlander.

De onderlinge stand na de GP van België 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

ureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 4 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Heeft de redactie de GP van België 2022 goed voorspeld?

Even lachen: @jaapiyo dacht dat Mercedes zou profiteren van de nieuwe technische regelgeving. Wouter had in elk geval Verstappen goed gegokt, net als Michael die exact hetzelfde dacht.

De stand na de GP België 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 52 Michael 46 Jaap 29

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Nederland worden gereden op 2 september om 14:00!