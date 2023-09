Mick Schumacher, prijst Wolff, kraakt Steiner

Mick Schumacher en Günther Steiner zijn niet de beste beste beste vrienden.

Mick Schumacher heeft de F1 gehaald en dat is best knap. De jonge Duitser met de enorme verwachtingen op zijn hals had in de de F3 en F2 even tijd nodig om op te warmen. Maar uiteindelijk deed hij dat met verve. In zijn tweede jaar F3 won hij de F3 titel en vervolgens in zijn tweede jaar F2 de F2 titel. Boze tongen beweren dat Schumi junior wat hulp kreeg in de vorm van een krachtigere motor in de F3. Maar goed, boze tongen beweren ook dat vader Schumacher’s Benetton in 1994 niet helemaal legaal was.

Na de F2 kon Mick als Ferrari-junior bij Haas F1 beginnen in de koningsklasse. Hij werd teammaat van de onvolprezen Nikita Mazepin. Deze rijke Rus kon hij makkelijk hebben. Maar de auto van Haas F1 voor 2021, was een hopeloos ding waar geen eer mee te behalen viel.

Voor 2022 zou het duo ongewijzigd blijven, dankzij het geld van vader Mazepin. In dat geval had Mick er waarschijnlijk uitgezien als een held met de Haas. Af en toe was die goed genoeg voor punten. Als Mick weer Nikita had afgedroogd en hier en daar wat puntjes had gesprokkeld, had niemand beter geweten dat er meer in de auto zat. Pech voor Mick: Vladimir Putin besloot Oekraïne binnen te vallen, Nikita werd gecancelled en Magnussen werd zijn nieuwe teammaat. De Deen maakte vervolgens gehakt van de jonge Duitser.

Halverwege het jaar werd duidelijk dat Ferrari en Schumacher uit elkaar zouden gaan. Niet snel daarna bleek dat Haas F1 er geen zin in had Schumacher te houden zonder de steun van team rood. Günther Steiner was niet bepaald complimenteus over zijn coureur. Te veel crashes, te weinig puntjes.

Je zou kunnen zeggen dat Steiner gelijk heeft gekregen. Schumacher’s opvolger Hülkenberg decimeert dit jaar Magnussen, die vorig jaar nog meestal sneller was dan Mick. Hoe dan ook: niet zo chique is dat Steiner ook nog wat trapjes na heeft gegeven aan Mick. De Duitser lijkt bij Sky Sports Duitsland daar nu op te reageren, door schaduw te werpen op Steiner:

Ik kan nu zien hoe het eigenlijk moet gebeuren. Je kan er niet vanuit gaan dat een coureur op zijn best zal presteren, als je hem niet op de juiste manier steunt. Mensen zullen je nooit de bloemen aanreiken, je moet ze zelf plukken, dat weet ik nu. Ik voel dat ik er klaar voor ben om opnieuw te vechten en te laten zien wat ik kan. Veel mensen weten niet eens wat ik kan. Mick Schumacher, prijst Wolff, kraakt Steiner

Mick heeft er wel een hard hoofd in dat hij (snel) een nieuwe kans krijgt in de Formule 1. De markt zit te vast, zeker als Williams vasthoudt aan Sargeant zoals zijn hebben aangegeven te doen:

Er zit momenteel weinig beweging in. Veel coureurs liggen al vast of hebben een contract dat pas eind volgend jaar afloopt. Mick Schumacher, is reëel

Zowel Wolff en Schumacher hebben zich al uitgesproken over wat er moet gebeuren als er geen F1 zitje komt. Mick zal dan ergens anders aan de slag gaan. Waar precies, is nog niet bekend.