Vijfcilinder voor twee mille – Autoblog Advies

Simpel. Een vijfcilinder voor twee mille. Waar kom je dan mee thuis?

Soms zijn aanvragen veel makkelijker dan het antwoord. Zeker met vrij brede wensen en vrij groot budget kun je veel kanten op. In dit geval gaat het om een aanvraag van Matthias. Hij is kort, bondig en duidelijk.

Matthias gaat zijn eerste auto uitzoeken en hij weet al precies wat hij wil: een vijfcilinder! Een viercilinder is toch een beetje armoede, nietwaar? Met een vijfcilinder heeft een auto ineens veel meer cachet. Het zit niet alleen tussen de oren, maar het ligt ook AAN de oren. Een vijfcilinder klinkt bijna altijd geweldig.

Enfin, een vijfcilinder. Op benzine. Kunnen wij dat vinden? Jazeker! Het enige punt is het budget. Dat is namelijk erg beperkt. Logisch, het is de eerste auto van Matthias en hij wil natuurlijk ook iets achter de hand houden voor onvoorziene uitgaven. Maar hey, wij laten ons niet uit het veld slaan. We deden gewoon een extra sessie om de redactiestamtafel.

De wensen en eisen van Matthias voor een vijfcilinder voor 2 mille zijn als volgt:

Huidige auto’s Geen Koop of lease Koop Budget 2000 euro Jaarkilometrage 15.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Benzine, ook is dat door Rutte te duur Reden aanschaf auto Ik wil een mooie 5 cilinder als eerste auto Gezinssamenstelling Alleen ik Voorkeursmerken Volkswagen en Audi No-go merken Geen

Volkswagen Golf V5 Highline (1J)

€ 2.000

1998

200.000 km

Het eerste dat naar boven komt als je zoekt naar Een vijfcilinder voor twee mille is de Volkswagen Golf IV V5. Deze is als Highline en op sommige markten ook als GTI verkocht. In principe is de motor de mindere ten opzichte van de 1.8T, die evenveel vermogen levert. De V5 is trager en dorstiger.

Daarbij is de 1.8T veel beter te kietelen. De V5 klinkt dan iets beter. In sportief opzicht zijn ze beide niet echt denderend. De Golf IV was comfortabel, maar alles behalve precies en sportief. Voordeel is wel dat onderdelen nog redelijk goed te doen zijn, zeker met een enorme levendige achterban. Goede exemplaren zijn met gemak een stuk duurder, dus je zult veel onderdelen nodig hebben om er weer iets moois van te maken. Maar hey, dat is onderdeel van de lol, nietwaar?

Audi 80 Avant 2.3 E (8C)

€ 2.250

1994

265.000 km

Audi is legendarisch als het om vijfcilinders gaat. Het waren de quattro-monsters die je kon herkennen zonder ze te zien. De roffelende vijfcilinder kon je namelijk uit duizenden herkennen. Het mooie is, Audi maakt ook een hoop normale vijfpitters. Het was een soort tussenoplossing tussen de modale viercilinder enerzijds en de luie doch romige V6 anderzijds.

Dit beginnen nu wel auto’s te worden die behoorlijk op leeftijd komen. Nette exemplaren doen met gemak het dubbele, helemaal als het een quattro is of een sportiever/luxer model. De kans dat je binnenkort flink moet investeren is erg groot. Dat is gewoon de leeftijd. En ja, over 10 jaar verkoop je het vast voor het dubbele, maar dan is er in die tussentijd veel meer geïnvesteerd. Om te rijden is het niet leuk zoals een E30 of E36 dat wel kan zijn. Het is vooral gemoedelijk en old-school.

Fiat Stilo Abarth 5M17 (192)

€ 1.950

2005

180.000 km

De uitgelezen concurrent voor de Golf V5. Sterker nog, Fiat maakte de Stilo destijds namelijk bewust een tikkeltje saai om zo het VW-publiek te kunnen verleiden. In principe was het een drama. Een saai interieur, belegen exterieur én bouwkwaliteit die suggereerde dat de auto een jaar aan ontwikkeling had gemist. Maar hey, de exemplaren die het nu nog doen, doen het nog. Met de motor hoeft niet direct veel mis te zijn, die Lancia-blokken zijn stiekem best goed.

Het is vooral even erop letten dat de electronica nog deugdelijk functioneert. Helaas waren de meeste Abarths compleet afgeleverd. Twee dingen die je moet vermijden: de vijfdeurs (echt lelijk) en de Selespeed-bak. Die twee verstoren de lol. Eenvoudige driedeurs met Manuele 5-bak en 17 inch wielen zijn nog best leuke auto’s. Maar hey, het is een vijfcilinder voor twee mille die niet zo gek oud is en enorm veel gelopen heeft.

Seat Toledo V5 Signo (1M)

€ 1.800

2000

220.000 km

Het nadeel van de Golf V5 is dat de mooie exemplaren ietsje duurder zijn. Sterker nog, in goede staat kunnen ze zo het dubbele zijn. Wat je eigenlijk wil, is een fraaiere auto voor minder geld. Dat is deze Toledo! Omdat iedereen ‘m vergeten is, kun je ze voor een grijpstuiver oppikken.

De V5 was het topmodel van de Toledo range. Je kreeg 150 pk, alle mogelijke luxe en de complimenten van de directeur van de Seat garage. De auto doet in veel opzichten denken aan een Golf, alhoewel het dashboard uit een Audi A3 komt. Het onderstel is Golf, de besturing en de transmissie ook. Niet slecht, maar je hebt geen Alfa 156 rijeigenschappen.

Volvo S70 2.5 Luxury Line

€ 1.950

1999

310.000 km

Als je een vijfcilinder voor twee mille zoekt dan kun je niet om Volvo heen. De 5 in 850 staat immers voor het aantal cilinders. De S70 en V70 (de namen van de gefacelifte 850) zijn namelijk allemaal en altijd voorzien van een vijfcilinder. Om een of andere reden kon je alleen kiezen tussen een 126 pk of 144 pk versie. Sterkere varianten zijn nog te duur of je krijgt te maken met extreem hoge kilometerstanden.

Nee, 3 ton voor een Volvo is niet zo heel erg veel. Ons advies: ga op zoek naar een Sedan. Die zijn iets minder populair, dus je kunt voor 2 mille dan een betere deal dan met een Estate. Om te rijden zijn dit nog altijd machtige karren. Je zit echt ín de stoel, die bijzonder comfortabel is. Meteen heb je zin om hele lange afstanden te gaan rijden op je gemakje. Dat is wat zo’n Volvo met je doet. Goed ook om boetes te ontwijken, want dit heeft met sportief rijden niets te maken.

Renault Safrane 2.5 RXE

€ 2.150

1997

250.000 km

Dat geldt in principe ook voor de Renault Safrane. Als je een sterkere Volvo vijfcilinder wil, dan zul je hier naar moeten kijken. De Safrane werd geleverd met een aantal motoren waaronder een Renault viercilinder, een PRV-zescilinder of deze Volvo-vijfcilinder. Het is de meest ideale motor voor deze auto. Voldoende krachtig, lekker roffeltje en niet te dorstig. Qua karakter lijken de Safrane en S70 wel iets op elkaar. De Safrane is zo mogelijk nog ruimer en vooral veel praktischer. Ook is de Safrane veel origineler en zeldzamer dan wéér een Volvo. Qua onderdelen kan het dan nog lastig worden.

YOLO: Lancia K 2.0 20v Turbo (838)

€ 3.950

1999

180.000 km

Ja ja, we weten het. Deze auto is véél te duur. Geen vijfcilinder voor twee mille, maar voor maar liefst vier mille. Maar houd er rekening mee dat de eerste beurt plus APK van bovenstaande auto’s zo 1.000 euro kan bedragen. Dat is met deze Lancia overigens ook het geval. Maar kijk eens hoe cool die is!

Het is namelijk de motor van de Fiat Coupé Turbo Plus in de ‘Italiaanse Mercedes’. Omdat de Kappa verrassend goed was (en de E-Klasse van deze periode iets minder) was de bijnaam niet verkeerd. Het is een heerlijk obscure youngtimer die veel origineler is dan de zoveelste Volvo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!