Uitslag Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2019

De verwachtingen zijn laaggespannen. Dus kom maar op met die verrassende plottwists, s'il vous plaît.

Afgelopen nacht was het genieten van geniale beelden vanaf de Nürburgring. De 24 uurs race lijkt eindelijk de coverage voor elkaar te hebben en het was werkelijk een feest om de auto’s van bovenaf door de bossen te zien slingeren. De gevechten op zich waren ook tof. Als een stel losgeslagen malloten jaagden de GT3’s elkaar op. Ik zou graag even de finish meepakken, maar helaas, er is ook nog F1 in Frankrijk.

Te flauw en te blasé? Ja, een beetje wel natuurlijk. F1 is altijd leuk, zelfs als het dat niet is. Op een druilerige zondag in januari zouden we een moord doen voor iedere GP, zelfs de Franse. Het is alleen zo dat het circuit in Zuid-Frankrijk niet per se het meest inspirerende is en we de dubbel voor Mercedes vooraf alweer minimaal met potlood kunnen opschrijven. Dat tempert de voorpret wel een beetje.

Maar goed, we laten ons verrassen. Gisteren ging Nyck de Vries in de F2 feature race vanaf plek vier meteen naar P1 voor bocht één en vandaag start Verstappen vanaf diezelfde vierde stek. De Nederlander weet dus wat hem te doen staat. Verder hebben we ook nog Vettel die start vanaf plek zeven. Iteressant om te volgen wat die gaat doen dus. En hoe echt is de pace van de McLarens? Kunnen ze hun mooie startpositie verzilveren en moet Max daar nog voor gaan oppassen in het vervolg van het jaar? We gaan het zien…

Start

Even lijkt Bottas de betere start te hebben van de twee Mercs, maar dat is optisch bedrog. Hamilton behoudt soeverein de leiding. Zijn Finse teamgenoot krijgt bezoek van Charles Leclerc, maar uiteindelijk kiest de Monegask eieren voor zijn geld en sluit hij aan achter VB77. Carlos Sainz is het als veteraan binnen het team van McLaren natuurlijk aan zijn stand verplicht zijn jonge teamgenootje te verschalken en doet dat direct na de start. De papaya-oranje bolide lijkt het ook Verstappen even moeilijk te kunnen maken, maar Max Emilian weet dat uiteindelijk vrij makkelijk te pareren.

In het tweede deel van de top-10 heeft Ricciardo in eerste instantie een rakketstart. Hij gaat als een speer langs Vettel, maar besluit dan heel conservatief te remmen voor bocht één. Vettel gaat zo weer zijn voormalig teamgenoot voorbij. Naast Vettel is Gasly nog wat optimistischer op de remmen voor de eerste knik. PG10 lijkt daar even de vruchten van te plukken, maar moet genoegen nemen met één gewonnen plek omdat hij iets te ver doorschiet. Zo kan SV5 de zevende stek weer innemen.

Niet veel later voelt Giovinazzi de pijn van Q3 halen op de zachte band. Eigenlijk was dat gisteren een puike prestatie van de Italiaan, maar vandaag heeft hij er alleen maar nadeel van. Na een rondje of acht moet hij al de pits opzoeken. Giovinazzi gaat wel naar de hardste band, maar of hij daarop de finish kan halen is maar de vraag. Zo wordt punten scoren wederom een lastig verhaal voor GIO.

Mid Race

Na een rondje of tien heeft Hamilton al zeven seconden te pakken op Leclerc. Bottas zwemt daar nog ergens tussenin, maar die zal normaal gesproken geen bedreiging vormen voor de Brit. Om nog een beetje spanning te creëren besluit de regie een shot van de FIA stewards te laten zien. Je weet immers maar nooit of zij achter de groene tafel nog wat uit de pen laten vloeien dat de uitkomst van de race beïnvloedt. De onvolprezen Olav Mol stelt voor de sprinklers op de baan aan te zetten en een bakje water over het asfalt te gooien. In principe ook een puik idee.

In ronde 17 komt Ricciardo binnen als eerste van de runners op de mediumbanden. De honingdas zat klem achter Gasly, die het overigens wel lang uit weet te zingen op zijn softs. Red Bull besluit de undercut meteen te counteren door een ronde later Pierre ook naar binnen te halen. De opzet slaagt in eerste instantie, want PG10 komt vlak voor Ricciardo weer de baan op. Maar het mag niet baten voor Red Bull, want Ricciardo pakt ‘m vervolgens alsnog voor de chicane die het lange rechte stuk in tweeën deelt.

Verstappen komt binnen in rondje 21 vanaf de vierde stek. Hij staat onder druk van Vettel, die inmiddels in de buurt in gekomen van Max. De relatief vroege stop voor Verstappen neemt voor Ferrari de mogelijkheid weg om voor de undercut te gaan met Vettel. Dus wordt de Duitser nu gedwongen voor de overcut te gaan. Het team roept over de radio dat Seb nog even door moet karren op zijn huidige set rubber.

Verstappen is niet blij met zijn auto. Als je kijkt naar wat teamgenoot Gasly doet verricht hij heldendaden in de RB15, maar ook VER kan niet verbloemen dat het team er dit jaar echt minder goed bijzit dan in de voorgaande seizoenen. Red Bull heeft simpelweg de snelheid niet. Mercedes en met name Hamilton hebben die duidelijk wel. HAM’s banden blijven lang heel, de snelheid is top, geen vuiltje aan de strakblauwe lucht. Als Hamilton in ronde 25 zijn stop maakt komt hij als eerste weer de baan op. Als hij in zijn spiegels kijkt ziet hij Vettel wel rijden, maar de Duitser is nog niet binnen geweest voor nieuw rubber.

Dat doet Seb namelijk pas een ronde later. Het is dan natuurlijk de vraag: komt hij voor of achter Verstappen weer naar buiten? Het antwoord: achter Verstappen! Eens kijken of Max Emilian dat kan vasthouden. Het circuit Paul Ricard is wat dat betreft een gek circuit waarop track position een enorm verschil maakt. Zo reed de Vries gisteren soeverein naar de winst en de snelste ronde, maar was hij vanochtend startende vanaf P8 nergens te bekennen en finishte hij buiten de punten.

Achter VER en VET lijken Raikkonen en Hulkenberg maximaal te profiteren van hun matige zaterdagen. De twee zijn gestart op het harde rubber en kunnen daardoor lang doorrijden. Als het hele veld de pits opzoekt, stomen ze op naar P6 en P7. Het voordeel is bovendien dat ze nu naar de mediums kunnen switchen om het einde van de race te halen. Na hun stops valt het ervaren duo wel terug tot de grens van de top-10, maar wel voor de deur van Pierre Gasly. Die laatste moet zich zo langzaam aan wel wat zorgen gaan maken over zijn toekomst bij Red Bull en wellicht zelfs zijn toekomst in de F1.

Lance Stroll maakt het nóg wat bonter dan RAI en HUL en maakt bijna 40 rondjes vol op zijn eerste set banden. Eerder dit seizoen bracht een goede strategie Stroll na een matige kwalificatie nog wel eens puntjes, maar dat lijkt nu optimistisch te zijn. De jonge Canadees valt terug naar plek 13, achter zijn teamgenoot Perez. Gasly rijdt daar nog net voor, maar wordt wel op een ronde gezet door de frontrunners…Ouch, ouch, ouch.

Aan de goede prestaties van McLaren dit weekend blijkt ook een keerzijde te zitten. Er ontstaat wat wrevel over de radio zoals we dat al zo vaak gezien hebben bij teamgenoten. Norris schaduwt Sainz al de hele race, maar heeft het gevoel sneller te kunnen. Hij laat dat dan ook maar even weten aan zijn team. Aan de pitmuur lijkt men echter niet zo happig te zijn op gedoe met teamorders. De achterstand op Vettel is dan ook al enorm groot. Norris wordt verteld dat er wat problemen zijn met zijn auto, onder andere met de DRS. De boodschap is duidelijk.

Finish

Er bestaat geen enkele twijfel meer dat Hamilton hier vandaag gaat winnen. Bottas staat nog onder wat druk van Leclerc, maar moet dat kunnen managen. De spanning zit ‘m in wie de snelste ronde pakt en wie de laatste puntjes. Vettel zou de pits op kunnen zoeken en een aanval kunnen plaatsen op de snelste ronde, maar hij is wel tot op een seconde of drie van Verstappen genaderd. Kiezen of delen dus voor de Duitser. Hij doet het toch en komt met een ronde te gaan binnen voor een setje rood. Verstappen is daardoor verzekerd van plek vier.

In de staart van de top-10 kruipt Ricciardo ondertussen richting de versnellingsbak van Norris. De Brit lijkt toch echt wat probleempjes met zijn auto te hebben. Ook Raikkonen en Hulkenberg sluiten aan in het treintje. Vettel pakt inderdaad het puntje voor de snelste ronde en geeft Hamilton, die er ook nog even voor was gaan zitten, zo nog een heel klein speldenprikje. Helemaal aan de staart van het veld weet Kubica eindelijk een keer Russell voor te blijven.

En dan…huh? Toch wat spektakel! Norris, Raikkonen, Ricciardo en Hulkenberg maken er nog even een showtje van in de allerlaatste ronde. Ricciardo gaat voor de move in de chicane op het rechte stuk maar schiet wat door. Norris probeert te counteren en Raikkonen lijkt te profiteren. Het loopt uit in een dragrace op het rechte stuk richting Signes. Ricciardo komt als zevende over de finish voor Raikkonen en Hulkenberg, maar de Ozzie leek wel even met vier wielen over de witte lijn te gaan in de chicane. Krijgen we dan toch nog een beslissing achter de groene tafel? De tijd zal het leren. Zo niet is het eindresultaat voor Gasly vandaag misschien wel het opvallendste: elfde en zero points voor eigen publiek. Merde!

De volledige uitslag

1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Leclerc (Ferrari)

4. VERSTAPPEN (Red Bull)

5. Vettel (Ferrari)

6. Sainz (McLaren)

7. Ricciardo (Renault)

8. Raikkonen (Alfa Romeo)

9. Hulkenberg (Renault)

10. Norris (McLaren)

11. Gasly (Red Bull)

12. Perez (Racing Point)

13. Stroll (Racing Point)

14. Kvyat (Toro Rosso)

15. Albon (Toro Rosso)

16. Magnussen (Haas F1)

17. Giovinazzi (Alfa Romeo)

18. Kubica (Williams)

19. Russell (Williams)

DNF

Grosjean (Haas F1)

