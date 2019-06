Max Verstappen neemt Pierre Gasly in bescherming

De Nederlander is niet bereid om Pierre af te zagen.

Voor de zoveelste keer dit jaar werd Pierre Gasly vandaag gedeclasseerd door Max Verstappen (verslag). Terwijl Max alles uit zijn RB15 wrong en ‘m als vierde over de finish trok, kwam Gasly niet verder dan de elfde plaats. Op geen enkel moment wist Gasly in de buurt te komen van de tijden van Verstappen en hij kwam dan ook met een rondje achterstand binnen.

Het is nooit leuk om het te moeten zeggen, maar de vraag dringt zich onherroepelijk op hoe lang Red Bull Racing de op het oog ondermaatse prestaties van de Fransman nog accepteert. Het voordeel dat Pierre wellicht heeft, is dat áls Helmut Marko hem de laan uitstuurt, hij daarmee ook impliciet toegeeft dat hij zelf gefaald heeft. De markante Oostenrijker is namelijk verantwoordelijk voor nieuwe aanwas qua coureurs.

Dat loopt momenteel niet echt van een leien dakje. Gasly was na het onverwachte vertrek van Ricciardo vorig jaar namelijk simpelweg de enige coureur uit Red Bulls stal die überhaupt aanspraak kon maken op het vrijgekomen zitje. Sainz was weliswaar op papier nog verbonden aan Red Bull, maar die had duidelijk niet zoveel trek in een ‘terugkeer’ naar de familie Rode Stier.

In de tussentijd is er niet veel veranderd. De beoogde next best thing Dan Ticktum verzuipt tot op heden in de Japanse Superformula (dertiende na drie races). Nieuwe rekruut Patrizio O’Ward rijdt in de IndyCar Series eveneens geen deuk in een pakje boter sinds bekend is geworden dat Red Bull hem (een beetje) ondersteunt.

Er is kortom niemand die de indruk maakt een betere job te kunnen doen dan Gasly in de Red Bull. Als het team geen coureur ‘van buiten’ aan wil trekken, is de enige realistische optie is dat Daniil Kvyat terugkeert bij het eerste team en Gasly nog even door mag rijpen bij Toro Rosso. Laten we er even bij stilstaan hoe bizar het is dat dit nu geldt als een ‘realistische optie’.

Als het aan Max Verstappen zelf ligt, hoeft het zover echter allemaal niet te komen. Op zich logisch ook, want waarom zou Max het ‘risico’ willen nemen dat er een betere coureur naast hem geplaatst wordt in het team. Maar dat gezegd hebbende heeft onze landgenoot ook wel wat argumenten die steek houden om Gasly niet meteen af te branden. Je zou zijn uitspraken zelfs kunnen uitleggen als een kleine hint dat de twee RB15’s niet helemaal gelijk zijn, hoewel we dan wellicht teveel lezen in de woorden van Max. Bij Sky Sports zegt MV33:

Ik kan niks zeggen over de prestaties van Gasly. Ik rijd in mijn auto, hij rijdt in zijn auto. Iedere auto is anders. Dat merk je direct. Ik weet niet of hij problemen heeft en zo ja, welke problemen dat dan zijn. Als team komen we gewoon van alles wat tekort op dit moment.

Of Max gewoon een layup naast hem wil in het team of daadwerkelijk meevoelt met Pierre is een beetje gissen. Max’ pa Jos heeft natuurlijk ook in een situatie gezeten waarin hij totaal niet mee kon komen met teamgenoot Schumacher, dus wellicht zit dat in MV33’s hoofd. In ieder geval zullen we scherp in de gaten houden wanneer Helmut Marko zijn geduld verliest, of misschien zelf maar eens keer het veld ruimt…

UPDATE: Gasly is inmiddels gepromoveerd naar P10 doordat de FIA Ricciardo bestraft heeft. Maar dat verandert verder weinig tot niks aan de strekking van dit verhaal.

