Dit is de nieuwe Mercedes-AMG GT R PRO

De AMG GT-familie is wederom uitgebreid, evenals vernieuwd.

Mercedes besloot om in 2014 ineens een Porsche 911-concurrent te bouwen. De ondertussen welbekende AMG GT (en GT S) zijn relatief betaalbaar, hebben de geniale 4.0 Biturbo V8 voorin en worden steeds krachtiger. Het overzicht in de AMG GT-familie is ondertussen een beetje verloren gegaan. De AMG GT is de absolute instapper met 462 pk, de S peutert er ietsje meer uit (510 pk). Bijna tegelijkertijd kwam de AMG GT als cabrio (de GT C met 557 pk) en als GT R (585 pk). So far so good, totdat Mercedes de GT S een facelift gaf en de GT C ook als coupé toevoegde. En toen de GT er ook als vierdeurs in GT 43, GT 53, GT 63 en GT 63S trim kwam, totaal parallel aan de CLS 43 en 53, werd het een beetje verwarrend. De oplossing daarvoor? Helemaal niks, er komt zelfs nog een model bij. De AMG GT R PRO.

Dit is de heftigste AMG GT ooit. De voor- en achterbumper krijgen extra carbon-goodies mee, wat de aerodynamica ten goede komt. Het interieur wordt vergezeld met een rolkooi. Door de toegenomen breedte en details als de koelgaten in de spatborden, zal je snel doorhebben of je met een GT R of een GT R PRO te maken hebt. De groene striping is namelijk optioneel. Dat de 585 pk van de GT R niet het maximum is van de 4.0 V8, bewijst de GT 63S. Die heeft namelijk 639 pk. De GT R PRO heeft dat niet. Die blijft op 585 pk, waardoor de auto qua krachtcijfers vrijwel gelijk is aan de normale GT R. De meerwaarde zit hem dus echt in de aero-bits of de groene streep.

Verder nieuw: een volledig digitaal instrumentarium en Audi-esque tiptoetsen in de middenconsole. Echter, voor die veranderingen hoef je niet over te stappen naar de PRO. De normale GT, GT S, GT C en GT R krijgen dit nieuwe interieur, samen met nieuwe LED-koplampen, in de vorm van een facelift à la C-Klasse. Qua motor blijft elke AMG GT gelijk.

De GT R PRO moet je zien als de 911 GT3 RS-versie van de AMG GT R. Heftiger voor op het circuit, maar de ook al heftige 911 GT3 blijkt ook een prima auto voor deels op het circuit en deels op de straat. De GT R PRO is voor de hardcore raceliefhebber, die het liefst alles opgeeft om een waar circuitkanon te hebben. De krachtigste AMG GT is en blijft de GT 63S.