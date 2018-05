Rijkaard hangt Pagani Zonda Revolucion in de woonkamer

Een schilderij is ook maar zo saai.

Je hebt fanboys en je hebt fanboys. De eigenaar van deze woning is full fanboy gegaan, want in zijn woonkamer hangt een opmerkelijke vorm van kunst. Auto’s in woonkamers hebben we al eens eerder gezien, maar ze daadwerkelijk ophangen als een schilderij en dan ook nog een Pagani?!

Het gaat hier om de woning van Pablo Perez Companc. Op Instagram bekend als pperezc. De vermogende ondernemer bezit onder meer een Pagani Huayra BC en een Zonda Revolucion. Pablo is een groot fan van Pagani en iedereen mag dat weten. Dat verklaart ook de Zonda Revolucion in de woonkamer.

Hoewel de ondernemer geen details heeft vrijgegeven over het kunstwerk, gaat het hier hoogstwaarschijnlijk niet om een echte complete auto. De kans bestaat dat Pablo de body van een Pagani Zonda Revolucion heeft laten maken. De aandrijflijn, motor en het interieur zijn vermoedelijk niet aanwezig als we de getinte ramen zo zien. Neemt niet weg dat het een echte eye catcher is. Knappe visite die niét begint over de Pagani in je woonkamer.

Fotocredit: pperezc via Instagram