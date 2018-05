Voormalig minister en CDA-honcho pimpt importbakken

Verstandige gozer.

Omdat een beetje Passat (een handgeschakelde 1.4 ACT Highline met 150 pk) in Nederland tegenwoordig ongeveer 40K doet, koopt Jan en alleman tegenwoordig zijn (m/v) kloeke gezinsbak in het buitenland. Onlangs schreven we nog over de almaar groeiende populariteit van importbakken, die ook zijn weerslag heeft op het gemiddelde verbruik van het Nederlandse wagenpark. Volgens RAI Vereniging is de enige manier om een einde te maken aan de importwoede de BPM afschaffen. Alleen dan is er namelijk geen motief meer om voor weinig een auto met de BPM-kop eraf uit (bijvoorbeeld) Duitsland te halen.

Toch is de kans gevoelsmatig klein dat de overheid zich hier ook maar iets van aan zal trekken. Voor sommige politici is dat een principekwestie, zoals voor de Jessias en zijn discipelen. Maar voor de meesten is het gewoon puur opportunisme. De auto is al zo lang een melkkoe, dat nu cold turkey gaan bijna niet te doen is. De BPM afschaffen zou nog iets meer kosten dan de dividendbelasting afschaffen, om maar wat te noemen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat politici zelf boven het importeren van een auto staan om wat Euro’s te besparen. Oud CDA-fractievoorzitter en voormalig Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Elco Brinkman lijkt dit zelfs toe te juichen, als we deze testimonial mogen geloven op de site van een importbedrijfje:

Dankzij onze oplettende lezers hebben we inmiddels ook kunnen identificeren wat voor dikke whip de voormalige kroonprins van het CDA uit Duitsland geplukt heeft. De beste man, die nog steeds fractievoorzitter is van de Christen-democraten in de eerste kamer, heeft namelijk een prelift CLS500 van de vorige generatie benachtigd. Dikke V8 in het vooronder en lekker CO2’s de lucht in blazen. Schmöllen.

