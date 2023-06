STR11 uit Max Verstappen-tijdperk te koop

Een F1-auto van Max Verstappen zal op een veiling verkocht worden en daarnaast nog wat unieke items.

Altijd een Formule 1-auto willen hebben voor in je garage? Grijp dan nu deze kans. De online marktplaats Catawiki en AlphaTauri gaan samenwerken en biedt fans aan om verschillende unieke items te kopen van onder andere Max Verstappen én Nyck de Vries.

F1-bolide Verstappen

Er zullen 300 items verkocht worden, dit met als doel om ‘de wereld van Formule 1 dichter bij alle F1-fans te brengen’ aldus AlphaTauri. Je moet wel flink betalen voor sommige items, maar dat terzijde. Piece de resistance is natuurlijk de racewagen. We hebben het over de STR11 en deze reed in het seizoen van 2016.

Destijds haalde Scuderia Toro Rosso 63 punten dankzij de prestaties van Max Verstappen, Carlos Sainz en Daniil Kvyat. De door Jos Pirkner geschilderde stier op de motorkap van de auto was de eerste in zijn soort en gaf de bolide een speciale en herkenbare look.

Zonde om die te laten verfstoffen en daarom kan jij hem kopen. Neem wel een goed gevulde portemonnee mee, de minimumprijs is 150.000,- euro. De geschatte opbrengst moet tussen 500.000,- euro en 750.000,- euro liggen. Je moet de auto wel even komen ophalen in Faenza (Italië).

De auto komt zonder motor, maar met elektronica, besturing en ophanging. Beetje jammer aan de specifieke auto is dat hij gereden is door Sainz en Kvyat. Max had een andere STR11 onder zijn gat.

Items

Valt de bolide niet binnen je budget, dan hebben we goed nieuws. Je kunt nog kiezen uit 299 andere items. Denk aan een racepak van De Vries. Daar wordt nu 40,- euro voor geboden. Geen idee of het pak gewassen is, maar het is inclusief de handtekening van de coureur.

Of wat denk je van een vette pitcrew helm? Momenteel wordt er hier 130,- euro voor geboden. Een koopje dus. Of ga je toch voor een voorvleugel? Leuk voor in je mancave.

Er is echt veel om uit te kiezen en daarom zit er bijna wel voor iedereen wat leuks bij. Check de gehele collectie op de veilingsite zelf. Good luck met bieden en misschien leuk om hier te delen als je iets weet te winnen op de veiling.

Afbeeldingen via Catawiki