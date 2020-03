Waarom je geen lesauto’s meer ziet rijden

Het is je misschien al opgevallen: geen lesauto’s op de weg.

Het is geen nieuws dat het rustig op de weg is. De afgelopen weken reden er nog wel zo nu en dan een lesauto over de Nederlandse wegen. Die ga je nu ook niet meer zien. Het kabinet heeft recent besloten dat contactberoepen verboden worden om uit te oefenen.

Wat je dan meteen te binnen schiet zijn kappers of nagelstylisten, maar ook rijschoolhouders moeten de deuren sluiten. In een auto zit de instructeur en de leerling te dicht op elkaar. Er is niet sprake van direct contact, maar die 1.5 meter afstand ga je niet halen in een Clio of Polo.

Een groot deel van de rijscholen hadden door het coronavirus de deuren al gesloten. Er was toen echter geen verplichting vanuit de overheid. Met deze nieuwe maatregel is die verplichting er wel. Het heeft een grote impact op rijschoolhouders, die noodgedwongen thuis komen te zitten.

De rijscholen blijven tot en met tenminste 6 april dicht. Het kabinet zal dan kijken of de maatregelen opgeheven kunnen worden. De kans is echter groot dat de rijscholen ook na 6 april gesloten moeten blijven. Tot en met 1 juni gelden er strenge regels in Nederland om minimaal 1.5 meter afstand tot elkaar te houden. Een rijschool die de regels negeert riskeert een boete van 4.000 euro.

Audi Q2 lesauto via @fastforward