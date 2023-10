FIA: Lewis Hamilton is door ons niet etnisch geprofileerd

Dat het maar even duidelijk is. De FIA heeft Lewis Hamilton niet etnisch geprofileerd…

Het was wat hè, afgelopen maandagochtend. Toen we de slaapjes nog uit onze ogen wreven en nog even wilden nalezen hoe het de avond ervoor nou precies was gegaan tijdens de Grand Prix van Amerika kregen we bijna een hartverzakking allemaal.

Want want schetste onze verbazing? Niet alleen Charles Leclerc was gediskwalificeerd, ook Lewis Hamilton moest zijn plek en teven zijn punten inleveren. Zijn auto voldeed niet aan de eisen en dat betekende dus een directe streep door zijn resultaten.

Klinkt logisch. Maar waarom waren niet alle auto’s gecontroleerd en die van Lewis wel? This has been manipulated man…

De FIA geeft nu uitleg.

Lewis Hamilton niet etnisch geprofileerd

De reden dat alleen de auto’s van Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren gecontroleerd heeft niks te maken met persoonlijke voorkeuren op welk vlak dan ook. Het was volgens de FIA pure willekeur.

Na elke race worden er door de organisatie auto’s gecheckt en dat kan iedere auto zijn. Deze keer waren dat dus deze vier. En waarom het er niet meer waren heeft er niks mee te maken of Lewis etnisch geprofileerd zou zijn of niet, dat ligt maar aan 1 ding. Tijdgebrek.

De FIA zegt er het volgende over:

“Elk weekend wordt een reeks willekeurige controles uitgevoerd op verschillende onderdelen van de auto’s. Dit proces bestaat al tientallen jaren en is bedoeld om naleving van de reglementen te garanderen, omdat de teams vóór de race niet weten welke specifieke onderdelen van welke auto’s mogelijk worden onderzocht, naast de standaardcontroles die elk weekend op elke auto worden uitgevoerd”. Dit betekent dat, vanuit het perspectief van de teams, elk onderdeel van de auto op elk moment kan worden gecontroleerd en dat de gevolgen van niet-naleving van het Technisch Reglement ernstig kunnen zijn. Zie je, het is volstrekt willekeurig…

En zo zie je maar, het heeft niks met etnisch profileren of andere voorkeuren voor een rijder te maken. Niet dat iemand dat gezegd heeft, ook Mercedes niet, dat de straf direct accepteerde, maar we wilden het maar even duidelijk maken.

Het blijft toch Texas hè, waar dit gebeurde. Maar goed. Klaar ermee.

Op naar Maxico!!

Via racingnews365