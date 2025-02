Seat Leon PHEV is de goedkoopste van zijn soort

Seat maakt de nieuwe voordelige prijs bekend van de Seat Leon (Sportstourer) PHEV.

Seat leek een beetje in de vergetelheid te raken. Zou het merk überhaupt blijven bestaan, nu leerling Cupra meester Seat ver voorbijstreefde? Voorlopig houdt de VW Groep het Spaanse merk gewoon in leven. En hoe! Er komt een elektrische Leon. Voor het zover is, moeten er eerst nog een boel Nederlandse gezinnen in de plug-in hybride sedan of stationwagon stappen. Of dat gaat lukken, is een tweede, maar aan de prijs van de Seat Leon PHEV zal het niet snel liggen.

De Leon onderging kortgeleden een update. Vanbuiten veranderde er vrij weinig. Seat ging voornamelijk aan de slag in de cabine. Zo is er een nieuw infotainmentsysteem met een groter middenscherm (10,4 inch of optioneel 12,9 inch). Je telefoon draadloos opladen kan met meer vermogen en Apple CarPlay en Android Auto zijn aanwezig.

Goed, dit wisten we al. De nieuwe informatie bevat de prijzen van de Seat Leon en Leon Sportstourer PHEV’s. Beide auto’s hebben dezelfde 1.5-liter plug-in hybride aandrijflijn als de Volkswagen Passat en Skoda Superb. Seat vraagt tenminste € 34.990 voor de Leon PHEV en € 35.990 voor de Sportstourer.

Goedkoper dan VW en Skoda

Wie zuinig is op de inhoud van zijn portemonnee kan daardoor beter bij Seat shoppen dan bij de andere VW-merken. De Passat eHybrid met dezelfde motor kost tenminste € 46.990. Er is geen extra lange Variant hiervan. De Skoda Superb PHEV kost minimaal € 42.990. De stationversie – de Combi – kost € 43.990.

Zijn er dan nog technische verschillen tussen de verschillende merken? Jawel. De VW belooft een elektrische actieradius van 135 kilometer. De Superb moet 136 kilometer halen en de Superb Combi 134 kilometer. Seat communiceert een elektrische range van maximaal 130 kilometer. Ga je daar iets van merken in de praktijk? Waarschijnlijk niet.

Seat Leon PHEV

Wat krijg je nog meer voor de goedkoopste PHEV in deze klasse? Denk aan 17-inch lichtmetalen velgen en led-koplampen. Daarnaast heb je bij de Sportstourer bakken met ruimte in de kofferbak. Seat verwoordt het mooi: ”De Leon Sportstourer heeft een bagageruimte met een inhoud van 470 liter (met de achterbank in normale positie), waarmee de compacte middenklasser ruimer is dan veel plug-in hybride SUV’s.” Kan zo’n PHEV-station de hype op crossovers en SUV’s echt stoppen denk je?