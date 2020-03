Seat en Cupra gaan vol aan de stekker

Wie niet?

Gisteren maakten we kennis met het eerste zelfstandige model van Seat nieuwe sportieve submerk: de Cupra Formentor. Vandaag de dag sluiten sportief en hybride elkaar niet meer uit, dus de Formentor is ook leverbaar als hybride. Datzelfde geldt voor de nieuwe Cupra Leon. Volgens Seat is dit het begin van het elektro-offensief. Ze streven er namelijk naar om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Waaruit bestaat dat ‘offensief’ dan nog meer? De voornaamste auto in dit kader is natuurlijk de Seat El Born. Dit is het broertje van de Volkswagen ID.3. De auto zal dan ook veel overeenkomsten vertonen met met zijn Volkswagen-evenknie, zowel qua design als qua techniek. Waar de ID.3 vorig jaar al onthuld werd, laat de officiële onthulling van de Spaanse versie nog even op zich wachten. Vorig jaar toonden ze al wel de conceptversie in Genève.

Op dit moment heeft Seat één volledig elektrische auto in het gamma: de Mii Electric. Deze heeft uiteraard ook een Volkswagen broertje in de vorm van de e-Up. Niet geheel verrassend treed Seat dus in de voetsporen van Volkswagen op het gebied van elektrificatie. Het probleem is wel dat Volkswagen er al niet heel vroeg bij was en Seat moet daar nog eens achteraan hobbelen.

Naast de hybrides van Cupra komen ook de reguliere Leon en de Tarraco als plug-in hybride. Ze hebben het dus redelijk druk bij Seat c.q. Cupra, want alles bij elkaar zijn er zes nieuwe modellen tegen 2021.