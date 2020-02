De nieuwe Cupra Leon is los!

Jazeker, een Cupra Leon, dus geen Leon Cupra.

We kunnen een boom opzetten of we deze auto geen ‘Seat’ gaan noemen. Gaan we niet doen. We zijn al lang blij dat er automerken worden opgericht die de enthousiaste rijder blij moeten maken. Ondanks dat het voor het eerst is dat er een nieuwe Cupra Leon ten tonele verschijnt, kennen we de snelle Leon al een jaartje of 20.

Snelle voorganger

De voorganger (die nog Seat Leon Cupra) heette, was een verrassende mix van snelheid, ruimte en een zeer indrukwekkende tijd op de Nordschleife. Dankzij het MQB-platform was het gewicht relatief laag, dankzij het sperdifferentieel konden de voorwielen het vermogen ook daadwerkelijk kwijt. Een tijd onder de acht minuten zet je niet zomaar neer met een C-segment hatchback én stationwagon (!).

Nieuwe generatie

Hoog tijd voor een nieuwe generatie Cupra’s. Natuurlijk zal het niet volkomen een verrassing zijn. De Seat Leon is een paar weken geleden geïntroduceerd. Over het uiterlijk kunnen we kort zijn: ze zien er lekker dik uit, zonder dat het overdreven is. Er is een reden dat Honda de Civic Type-R nu ook zonder enorme spoiler aanbiedt. Voordat we de nieuwe Cupra Leons gaan behandelen, alle exemplaren zijn voorzien van sportonderstel met adaptieve demping en Brembo remmen.

De instapper

Zoals wel vaker komt de snelle Leon er in diverse smaakjes. Bij de vorige generatie, over de hele looptijd, waren er Leon Cupra’s met vermogens van 265, 280, 290, 300 en 310 pk. Bij de nieuwe Cupra Leon beginnen we meteen met 4 smaakjes. De eerste is de gewone Cupra Leon. Deze is voorzien van een 2.0 TSI viercilinder turbomotor. Deze levert 245 pk aan vermogen, terwijl het maximale koppel 370 Nm bedraagt. Je kan de versie met 245 pk herkennen aan de brede dubbele uitlaatpijp en 18″ lichtmetalen velgen. Een sperdifferentieel is standaard, evenals een DSG-transmissie met zeven verzetten.

Numero dos

De tweede Cupra Leon is de opvolger van de auto die wij kennen als ‘Leon Cupra’. Dus met de sterkere variant van de EA888 motor. Het maximum vermogen is 300 pk, terwijl je 400 Nm aan koppel beschikbaar hebt. Ook in deze versie van de Cupra Leon heb je een DSG-bak en een VAQ-sperdifferientieel. Je kan de Cupra Leon met 300 pk eenvoudig herkennen aan vier uitlaten en 19″ velgen. Of de velgen je smaak zijn, moet je even voor jezelf bepalen. Ze zijn nogal, eh: opvallend. Hopelijk komt het de aerodynamica ten goede, zodat de CO2-taks iets gunstiger uitvalt.

Wintersportkanon

Het derde smaakje is voor de wintersportkanon-liefhebber. De Cupra Leon Sportstourer is de stationwagon-variant. Kies je voor de Sportstourer, dan wordt je beloond voor de goede smaak en krijg je nóg meer vermogen: 310 pk. Het koppel is alsnog 400 Nm. Ook hier heb je een automaat met dubbele koppeling standaard. Een groot verschil is echter de aandrijving: die geschiedt bij stationwagon op alle vier de wielen. Dit is de enige Leon waar Cupra de prestaties heeft bekendgemaakt. Min of meer althans: 0-100 km/u moet in minder dan 5 seconden achter de rug zijn. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Plug-in hybride

Het laatste smaakje is het meest duurzame. Na de A3 e-tron en Golf GTE is er ook eindelijk een plug-in hybride Leon. In dit geval is het meteen een potente jongen, want met 245 pk aan systeemvermogen heb je net zoveel vermogen als de reguliere benzineversie. De ene motor is een 1.4 TSI met 150 pk, deze wordt aangevuld door een elektromotor die 115 pk produceert. De elektromotor wordt gevoed door een 13 kWh-accupakket. Op enkel de elektromotor kom je 60 km ver, volgens de WLTP. Interessant voor zakelijke rijders: de CO2-uitstoot blijft onder de 50 gram per kilometer.

Interieur

Uiteraard is het interieur ook onder handen genomen. Dat is bij de vierde generatie Seat Leon al met sprongen op vooruit gegaan en de sportieve Cupra-variant profiteert daar ook van. In vergelijking met de Golf lijk je niet in een noemenswaardig mindere auto te zitten. De voorganger was niet alleen goedkoper dan de Golf, je zag het er ook aan af. Op het stuurwiel zien we het kenmerkende logo dat nog het meeste lijkt op een jaren-’90 tribal. De bronzen accenten geven het interieur wat meer cachet. Uiteraard zijn sportstoelen standaard.

Uiteraard staan de varianten van de Cupra Leon op de Salon van Genève.