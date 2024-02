Sergio Perez legt het af tegen Brady en Nadal in EV bootrace

Bootblog! En dan nog elektrisch ook…Helaas voor Sergio Perez kon hij ook op het water niet winnen in de F…euhm…E1.

Ja, er is weer wat nieuws op elektrisch racegebied. We kennen natuurlijk het belachelijk succes van Formula E, waarvoor toch elke race een honderdtal ouders, grootouders en vrienden van coureurs voor inschakelen. Daarnaast is er de Extreme E, waarbij met elektrische buggy’s door duinen gescheurd wordt. Dat kampioenschap zal helaas niet meer doorgaan na 2024. Maar, gelukkig is er nu ook de E1! In feite hetzelfde als de Formula E, alleen dan op het water.

En dat is altijd gaver, maar ook meer niche. Niet voor niks zijn de écht snelle raceboten inmiddels een ding van het verleden. De hoogtijdagen lagen eigenlijk in de jaren ’80. Snelle bootjes kwamen in een fantastische symbiose met de cocaïne-handel samen in Miami. Maar toen het drugsgeld opdroogde, verdwenen de fastboats ook uit het water.

Doch met een andere lucratieve business als smeermiddel, namelijk de olie-industrie, is bootracen nu terug en beter dan ooit. En elektrisch uiteraard, want de sjeiks zijn wel milieubewust. E1 GP heet het nieuwe kampioenschap en geracet wordt met de Race-Bird. Deze blepper wordt van 150 kW voorzien door Mercury Racing. Het bootje maakt gebruik van HydroFoil technologie. Dat wil zeggen dat ‘ie net als een moderne Dorian van Rijsselberghe min of meer zweeft boven het water om wrijving te verminderen. De bootjes halen een topsnelheid van een bloedverziekende 93 kilometer per uur.

En dan de teams. Ook hier heeft de organisatie klaarblijkelijk diep in de buidel getast om ellebogen te schurken met wat grote namen. ‘Teameigenaren’ zijn onder andere Tom Brady (zevenvoudig NFL kampioen), Marc Anthony (de ex van J-Lo), Rafael Nadal (500-voudig Roland Garros kampioen), Virat Kohli (cricketman), Steve Aoki (reddit longecity forum lezer), Didier Drogba (vermaard ballenknijper), Marcelo Claure (Boliviaan) en -jawel- Sergio Perez (teammaat van Maxsj).

Elk team heeft twee piloten, wat een eclectische verzameling durfals en ex-coureurs oplevert. De bekendste daarvan zijn echter niet heel bekend. Dani Clos reed ooit GP2 en Emma Kimilaïnen deed mee aan de W Series. En zo zijn er nog een paar rally-coureurs en aanverwanten.

De kalender bestaat uit 7 evenementen en trapte dit weekend af in het altijd bruisende Jedda. Brady won zoals hij altijd doet. Perez werd vijfde zoals hij altijd doet. Hierna zullen nog races volgen in Venetië, Puerto Banús, Genève, Monaco en Hong Kong. Oh…en in -jawel- Rotterdam!!1! Ongetwijfeld de locatie waar teameigenaren en piloten het meest naar uitkijken dit jaar.

Kortom, dit wordt een episch feestje voor alle betrokkenen op kosten van de sjeik. Of het ook een belachelijk succes wordt? We geven het net als Extreme E, A1 GP, Superleague Formula een paar jaar en als de sjeik zijn lol gehad heeft zal het wel weer verdwijnen. En toch, alle cynisme ten spijt: de wereld is stiekem net iets beter als er ergens keihard gescheurd wordt. Ter land, ter zee en in de lucht. Waarvan akte.