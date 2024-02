GM laat elektrische plannen varen, brengt plug-in hybride terug

GM krijgt elektrische auto’s ook maar niet onder de knie zoals ze zouden willen. Het laat de optimistische elektrische plannen nu officieel varen.

General Motors is in onze contreien inmiddels verworden tot een niche-speler. Ooit was dat heel anders. In de jaren ’50 waren Cadillacs premium. En later was er decennialang Opel, de nationale auto van Nederland. Echte Chevrolets als de Corvette en Blazer waren ook soms leverbaar via officiële kanalen, net als -jawel- de Buick Park Avenue. Later probeerden de Amerikanen het nog met Daevrolets. Maar na de verkoop van Opel aan PSA, kwam GM Europe formeel tot een eind. Liefhebbers zijn aangewezen op grijze import.

In andere werelddelen is GM echter nog steeds gigantor. Niet in de laatste plaats in thuisland Amerika, waar het natuurlijk ook groot is in pickups en fullsize SUV’s. Auto’s die nogal veel peut opslokken, over het algemeen. Een beetje jammer natuurlijk dat Rob Jetten ons door de neus laat betalen voor elke gram CO2, terwijl men in ‘Murica tientallen SIlverado’s per uur verkoopt (letterlijk).

Voor de EV-beliebers, was het daarom goed nieuws dat GM in 2019 aangaf dat het all electric zou gaan. Dit werd -tot enige ergernis van Elon Musk- met veel tamtam luister bij gezet door Sleepy Joe. Diens vader was immers jarenlang manager bij Chevrolet-dealers.

Maar helaas, het merk komt nu terug van alle kumbaya-vibes. Het wil namelijk maar niet vlotten met EV’s bij General Motors. En daar zijn ze zoals we weten niet de enige mee. Het blijkt toch allemaal lastig en duur om te maken. De Bolt is inmiddels van de markt verdwenen en GM’s nieuwe Ultium EV platform is nog geen belachelijk succes. De productie komt maar niet op gang en de vraag is ook niet enorm. Verschillende andere belangrijke EV’s (waaronder de Silverado en GMC Sierra) die in de pijplijn zaten, zijn ondertussen vertraagd.

GM’s CEO Mary Barra haalt dan ook bakzeil. Plug-in hybrides maken een LL Cool Jesque comeback in het gamma van GM in Amerika. Uiteraard vertelt Barra erbij dat GM nog steeds heel schoon wil zijn. Alleen, zoals de bekende Cup a Soup reclame exclameerde, nu even niet:

Our forward plans include bringing our plug-in hybrid technology to select vehicles in North America. Let me be clear, GM remains committed to eliminating tailpipe emissions from our light-duty vehicles by 2035. But in the interim, deploying plug-in technology in strategic segments will deliver some of the environmental benefits of EVs as the nation continues to build its charging infrastructure. We are timing the launches to help us comply with the more stringent fuel economy and tailpipe emission standards that are being proposed. Mary Barra, heeft altijd 16 bars voor de media

Waarvan akte. Ligt peak EV alweer achter ons?