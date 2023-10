Sergio Perez reageert op geruchten over stoppen

Gaat Sergio Perez echt stoppen in de Formule 1?

Sta je nummer twee in het wereldkampioenschap, valt nog heel de wereld over je. Geintje natuurlijk. Droog kijken naar de statistieken in de Formule 1 vertellen zeker niet het verhaal rondom de positie van Sergio Perez.

Sergio Perez geruchten

De Mexicaanse coureur beleeft een rommelig seizoen. Het feit dat hij nummer twee staat heeft eigenlijk meer te maken met de resultaten van de overige teams dan dat hij zo consequent presteert. Slordige foutjes, uitvallen en nog meer van dit soort dingen hebben we vaak genoeg gezien dit seizoen. Volgens de geruchten raakt Perez zijn stoeltje kwijt bij Red Bull Racing, ondanks het feit dat hij nog een contract heeft. Hij zou er zelfs helemaal mee gaan stoppen.

Die geruchten worden nu door de Mexicaan zelf de kop ingedrukt. Zo zegt de 33-jarige dat hij nog gewoon een contract heeft voor volgend jaar. Perez zegt zelfs te hopen dat hij in aanmerking komt voor een verlenging in 2025, tekent Motorsport.com op. Tja, het zijn de woorden van een hoopvolle Sergio Perez. De coureur heeft wel vaker uitspraken gedaan waar je vraagtekens bij kunt plaatsen. Zo geloofde hij heilig in een strijd voor het kampioenschap eerder dit jaar na het behalen van een aantal podiumplekken. En dan is er nog papa Perez, die natuurlijk zijn zoon op een voetstuk plaatst.

Verder geeft Perez aan dat hij de motivatie heeft om door te gaan. Dus mocht Red Bull, wat de verwachting nu is, inderdaad het contract verbreken met de Mexicaan. Dan kunnen we er vanuit gaan dat hij nog door wil racen. De vraag die dan naar boven komt is of andere teams hem een zitje willen geven. De brokken die Perez gemaakt heeft bij Red Bull dit jaar zullen ook de andere teams opgevallen zijn. Het is nog maar de vraag hoe goed Perez presteert in een mindere auto.

Kortom, Perez doet de geruchten af als onzin en hij wil er niet mee stoppen. De motivatie is misschien daar, maar of Red Bull Racing er ook zo over denkt? Checo moet zich van zijn beste kant laten zien in de resterende races om nog indruk te maken op Helmut en Horner. Het is te hopen voor hem dat de beslissing niet al gemaakt is..